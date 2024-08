Es wird ernst: Wen wollt ihr auf dem Dschungelthron sehen?

Das Allstars-Dschungelcamp neigt sich langsam dem Ende zu. Das heißt: Für die verbleibenden Kandidaten rückt die Krone in greifbare Nähe. Um das begehrte Preisgeld von 100.000 Euro und den Einzug ins Finale kämpfen derzeit noch zwei Männer: der Moderator Mola Adebisi (51) und der Realitystar Luigi Birofio (25). Und auch die Dschungel-Ladys Sarah Knappik (37), Daniela Büchner (46), Georgina Fleur (34) und Kader Loth (51) reißen sich um die Krone. Doch nur einer von ihnen kann es bis an die Spitze schaffen. Stimmt jetzt ab: Welchen der sechs Camper wollt ihr auf dem Dschungelthron sehen?

Die Camper Elena Miras (32) und Eric Stehfest (35) haben die Chance auf den Sieg ganz knapp verpasst. An Tag 14 mussten beide Kandidaten die Koffer packen. Der GZSZ-Star wurde in einer anonymen Wahl von Danni und Elena rausgewählt. Die Love Island-Bekanntheit trat hingegen nach einer Dschungelprüfung die Heimreise an. Sie bekam Panik, konnte an der Challenge nicht mehr teilnehmen und verlor so im Duell gegen Georgina.

Auch Thorsten Legat (55) ist die Chance auf die Dschungelkrone kurz vor knapp durch die Lappen gegangen. Eigentlich galt der ehemalige Fußballprofi als absoluter Favorit – doch an Tag 13 musste er das Camp verlassen. Im Prüfungsduell gegen Mola und Eric konnte sich der sonst so siegreiche Thorsten ausnahmsweise nicht durchsetzen. Die Konsequenz: Seine Gegner wählten den 55-Jährigen kurzerhand raus.

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras und Georgina Fleur im Allstars-Dschungelcamp

Anzeige Anzeige

RTL Thorsten Legat, Allstars-Dschungelcamp 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wem gönnt ihr den Dschungelsieg? Daniela Büchner! Georgina Fleur! Kader Loth! Luigi Birofio! Mola Adebisi! Sarah Knappik! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de