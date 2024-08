Fans sind entsetzt von den Ticketpreisen für Oasis-Konzerte

Der Verkauf für die heiß begehrten Oasis-Konzerttickets steht bereits in den Startlöchern: Am 31. August können die Fans der Band Tickets für die geplanten Konzerte erwerben. Die Brüder Liam (51) und Noel Gallagher (57) werden mit ihren Bandkollegen im Juli und August kommenden Jahres in vier verschiedenen Locations auftreten: Heaton Park (Manchester), Wembley Stadium (London), Scottish Gas Murrayfield Stadium (Edinburgh) und Croke Park (Dublin). Das Problem? Die Oasis-Fans finden die Ticketpreise viel zu hoch. "Wer, der noch bei klarem Verstand ist, würde diese Oasis-Ticketpreise bezahlen?", ärgert sich ein Nutzer auf X. Ein anderer schimpft: "Die Oasis-Ticketpreise sind eine einzige Schande. Geringverdiener, Studenten und so weiter werden zunehmend von Livekonzerten mit großen Namen ausgeschlossen."

Die Ticketpreise variieren je nach Location zwischen umgerechnet 86,50 Euro bis hin zu 599,58 Euro. Die teuersten Tickets gewähren neben dem Zugang zum Konzert unter anderem auch noch Eintritt zu der Pre-Show-Party, wie Mirror berichtet. Dass Oasis generell wieder auf der Bühne auftreten, war lange Zeit undenkbar. Vor wenigen Tagen verkündeten die Brüder Liam und Noel, dass sie nach 15 Jahren wieder zueinandergefunden haben, nachdem sie sich wegen eines Streits entzweit hatten.

Vom Comeback der Band waren zu Beginn wohl nicht alle Mitglieder überzeugt. Vor allem der ältere Bruder Noel soll anfänglich mit einer Reunion gehadert haben. "Noel hat sich viele Gedanken darüber gemacht, die Band wieder zusammenzutrommeln. Er hat sich Sorgen gemacht, ihr Vermächtnis zu beschmutzen und nicht an den Erfolg von Liveshows wie Knebworth oder Maine Road anknüpfen zu können", offenbarte ein Insider gegenüber The Sun.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Band Oasis bei einem Pressetermin

Anzeige Anzeige

Getty Images Andy Bell, Noel Gallagher und Gem Archer von Oasis bei den Brit Awards 2007

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr die Reaktionen der Fans verstehen? Ja, absolut. Die Preise sind viel zu hoch. Nee, das sind normale Ticketpreise. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de