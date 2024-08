Kommt in keine Show: Wurde Mike Cees von Sendern gecancelt?

Muss Mike Cees jetzt etwa die Konsequenzen für sein Verhalten tragen? Der Ex Das Sommerhaus der Stars-Kandidat fiel zuletzt immer wieder negativ auf: Er lieferte sich einen regelrechten Rosenkrieg mit seiner Noch-Ehefrau Michelle Monballijn – unter anderem soll der Influencer seiner Affäre Arielle Rippegather (33) gegenüber eine Gewaltäußerung in Bezug auf Michelle getätigt haben. Um was es sich genau für eine Aussage handelte, ist aber nicht bekannt. Doch die öffentliche Schlammschlacht hat ihre Spuren hinterlassen: Wie der TV-Star nun auf Instagram erklärt, wird er in diesem Jahr wohl in keinem Format mehr zu sehen sein. "Ich habe mir A durch einige Dinge, die ich dieses Jahr gemacht habe, vieles selbst verbaut", zeigt er sich einsichtig und ergänzt: "B weiß ich gar nicht, welches Format mir noch gefallen würde." Ganz freiwillig scheint seine Show-Auszeit dann aber doch nicht zu sein: "Mein Management und ich haben seit einem halben Jahr alles versucht, dieses Jahr noch einmal in ein Format zu gehen, aber durch schlimme Vorwürfe wurde ich von TV-Sendern, Produktionen und Medien gecancelt."

Dass Prominent getrennt möglicherweise sein letzter Fernsehauftritt gewesen sein könnte, wurmt den Content Creator sehr. "Wenn das das Ende von mir und Reality ist, hätte ich nie zu 'Prominent getrennt' gehen sollen. Ich hätte mir dafür, falls es so ist, einen sauberen Abgang gewünscht", betont Mike. Für ihn sei das Jahr insgesamt überhaupt nicht gut gelaufen, wie er niedergeschlagen erklärt. Trotzdem blickt er positiv in die Zukunft: "Dennoch ergeben sich gerade ein paar gute Chancen. Vielleicht wird 2025 ja mal wieder ein Hammer werden."

Zuletzt standen bei Mike und Michelle die Zeichen auf Versöhnung: In einem Instagram-Statement schrieb Mike vor rund einem Monat: "Rosenkrieg ist beendet! […] Nach Wochen der Eskalation zwischen Michelle und mir haben wir uns vor einiger Zeit persönlich, friedlich auf privater Ebene geeinigt, diesmal erfreulicherweise völlig unter Ausschluss der Öffentlichkeit." Auch seine Verflossene meldete sich kurz darauf auf der Plattform zu Wort und erklärte: "Ich möchte nie wieder so was erleben. Die schlimmste Zeit hat für mich ein Ende."

Anzeige Anzeige

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

ActionPress Mike Cees und Michelle Monballijn, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Würdet ihr Mike gerne noch mal in einem Format sehen? Ja, er ist total unterhaltsam! Nein, ich finde es berechtigt, dass er in keine Show mehr kommt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de