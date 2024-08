Pfarrer verrät den Ablauf von Richard Lugners Trauerfeier

Vor rund zwei Wochen verstarb der berühmte Unternehmer Richard Lugner (✝91) in seiner Villa in Österreich. Am Samstag soll nun seine Beerdigung im Wiener Stephansdom stattfinden. Im Gespräch mit Bild plaudert der zuständige Pfarrer Details zur bevorstehenden Trauerfeier aus. Richards knallroter Sarg soll morgens um circa acht Uhr in den Dom getragen werden – seine Familie und engsten Freunde wollen ihn dabei begleiten. Angekommen in der Kathedrale soll dann die Zeremonie beginnen, wie der Geistliche erklärt.

Richard hatte bereits vor seinem Ableben seine eigene Beerdigung geplant – jedoch nicht bis ins letzte Detail, wie der Priester im Gespräch mit der Boulevardzeitung betont. Deshalb versuche jetzt der Pfarrer gemeinsam mit Richards Familie dem Wiener Urgestein einen "würdigen Abschied" zu bereiten. Dabei spielt unter anderem die Musik eine große Rolle. Aber auch dafür ist schon gesorgt: Anfangs soll eine Orgel erklingen, danach folge ein Klarinettenkonzert von Mozart. Der österreichische Musiker Dennis Jale ist für die Trauerfeier als Sänger gebucht. Laut Plan wird er unter anderem die Songs "Candle in the Wind" von Elton John (77) und "Always On My Mind" von Elvis Presley (✝42) performen.

Die geplante Beerdigung sorgt jedoch bereits im Vorfeld für Stress: Eine zuvor von Richard festgelegte Gästeliste kam nicht bei allen gut an. Laut Berichten von oe24 gehören nämlich zahlreiche Ex-Partnerinnen des 91-Jährigen nicht zu den geladenen Gästen. Unter anderem erhielt Cathy Lugner (34), Richards fünfte Ehefrau, keine Einladung zur Trauerfeier. "Ich habe mehrere E-Mails geschrieben und um eine Möglichkeit zur persönlichen Abschiedsnahme gebeten. Meinem Wunsch wird wohl nicht nachgekommen. Ich finde es sehr schade, dass ich als Ex-Frau nicht die Möglichkeit erhalte [...]", betonte die ehemalige Big Brother-Kandidatin enttäuscht.

Getty Images Richard Lugners Bild in der Lugner City

Getty Images Cathy und Richard Lugner, 2014

