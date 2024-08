Erste Worte nach Trennung: Für Tommy Fury ist es gerade hart

Tommy Fury (25) meldet sich erstmals seit der Trennung von Molly-Mae Hague (25) zu Wort. Das UK-Love Island-Traumpaar trennte sich nach fünf gemeinsamen Jahren, wie Molly-Mae Anfang des Monats bestätigte. In einem Instagram-Post teilt der Boxer nun seine aktuelle Gefühlslage mit seinen Followern. "Diese vergangenen Wochen waren herzzerreißend. Die falschen Anschuldigungen gegen mich waren schrecklich, danke an alle, die in dieser Zeit zu mir gehalten haben", schreibt er zu einem Foto, das ihn nachdenklich im Fitnessstudio zeigt.

Warum Molly-Mae und Tommy, die eigentlich verlobt waren und heiraten wollten, sich trennten, ist bislang ein pures Rätselraten. Doch angeblich soll der Sportler seine Partnerin betrogen haben. So soll er wohl, nur wenige Tage bevor die Trennungsnews bekannt wurden, mit der Dänin Milla Corfixen in Mazedonien geknutscht haben. Böse Zungen behaupten sogar, dass er etwas mit mehreren Frauen am Laufen hatte – mit einer von ihnen soll er sogar ein Kind haben. Ob das stimmt, ist aber nicht klar. Doch über seinen Sprecher dementierte Tommy die Anschuldigungen bereits. "Tommy hat Molly-Mae weder betrogen noch war er am Samstag in Mazedonien", erklärte dieser gegenüber Mirror.

Molly-Mae und Tommy verliebten sich 2019 in der britischen Version von "Love Island" und galten danach als eines der beliebtesten Paare der Kuppelshow. Gemeinsam bekamen sie ihre Tochter Bambi, die im Januar 2023 geboren wurde. Einige Fans der beiden Realitystars hoffen, dass sie vielleicht doch noch einmal zueinanderfinden. Doch für viele Unterstützer erscheint das eher unwahrscheinlich. Somit bleibt zu hoffen, dass Tommy und Molly-Mae trotz allem eine freundschaftliche Beziehung aufrechterhalten können, vor allem ihrem Nachwuchs zuliebe.

Getty Images Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Oktober 2019

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Januar 2024

