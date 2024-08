Sommerpause vorbei: Prinzessin Anne zurück bei der Arbeit

Auch bei den Royals finden die Ferien irgendwann ein Ende. Prinzessin Anne (74) hat nach ihrer Sommerpause ihre königlichen Pflichten nun wieder aufgenommen. Die Britin hatte am Donnerstagmorgen das Carloway Community Association Centre auf der Isle of Lewis vor der Westküste Schottlands eröffnet, wie Hello! berichtet. Im Anschluss besuchte sie die Ishga Organic Seaweed Skincare Company, die Hautpflegeprodukte aus schottischem Seetang herstellt. Es war ein vollgepackter Tag für Anne, die danach noch nach Stornoway auf der Isle of Lewis reiste, um dort unter anderem einem Hospiz einen Besuch abzustatten.

Die Rückkehr von Prinzessin Anne zu ihren öffentlichen Aufgaben erfolgt nur zwei Wochen nach ihrem 74. Geburtstag, zu dem ihr unter anderem König Charles III. (75), Königin Camilla (77) und das Prinzenpaar von Wales Glückwünsche aussprachen. Auf Instagram teilte die offizielle Seite des Palastes eine liebevolle Widmung inklusive eines niedlichen Kinderbildes für sie: "Wir wünschen der Princess Royal heute alles Gute zu ihrem Geburtstag." Gemeinsam mit ihrem Ehemann soll Anne diesen Monat einige Zeit mit Charles und Camilla in Balmoral verbracht haben. Ob sie auch ihren Geburtstag zusammen verbrachten, ist allerdings nicht bekannt.

Prinzessin Anne hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie eines der fleißigsten Mitglieder der königlichen Familie ist. Eine Auswertung vom Sunday Telegraph zeigte zum Ende des vergangenen Jahres, dass Anne im Jahr 2023 sagenhafte 457 Verpflichtungen wahrgenommen hat – mehr als jedes andere Mitglied der britischen Royals! Ihr Bruder Charles folgt mit 425 erledigten Terminen und lag knapp dahinter. Damit setzte Anne ein starkes Zeichen für ihr Pflichtbewusstsein und ihr Engagement innerhalb der britischen Königsfamilie.

