Taylor Swift als Autorin: Kommt bald ihr erster Roman raus?

Taylor Swift (34) erweitert ihr ohnehin schon beeindruckendes Portfolio um eine weitere Facette: Sie probiert sich als Schriftstellerin. Nachdem die Sängerin gerade die europäische Etappe ihrer "Eras Tour" abgeschlossen hat, könnte man meinen, dass sie erst einmal eine Pause einlegt. Wie nun unter anderem The Sun berichtet, hat sich die Beauty stattdessen aber die Rechte an ihrem Debütroman "A Girl Called Girl" gesichert und den Namen markenrechtlich geschützt. Das Buch erzählt die Geschichte einer Mutter, die sich einen Sohn statt einer Tochter wünscht.

Schon im Jahr 2015 sicherte sich die 34-Jährige die Rechte an dem Namen "A Girl Called Girl" – doch das Projekt schlummerte fast ein Jahrzehnt lang in der Schublade. Der neue Markenschutz umfasst jetzt auch Merchandise und Audio-Versionen des Buches, was darauf hinweist, dass die Veröffentlichung tatsächlich bevorstehen könnte. Den Roman schrieb Taylor bereits im zarten Alter von 14 Jahren, bevor ihre Musikkarriere so richtig ins Rollen kam. Zu der Zeit habe sie beschlossen, Schriftstellerin zu werden. "Alle meine Freunde waren zurück in Pennsylvania, also hatte ich nichts zu tun", verriet die Musikerin laut dem Newsportal 2012 auf ihrer Tournee und fügte hinzu: "Ich hatte diese Erleuchtung: [...] Ich werde Romane schreiben. Das wird mein Karriereweg sein."

Während Taylor an ihrem literarischen Debüt arbeitet, läuft auch ihre Musikkarriere auf Hochtouren weiter: Die US-Amerikanerin wird im November erneut auf Tour gehen und plant, ihre Konzertreihe am 8. Dezember in Vancouver abzuschließen. Darüber hinaus steht die Neu-Aufnahme ihres Albums "Reputation" aus dem Jahr 2017 bevor, auf die ihre Fans schon sehnsüchtig warten. Die Blondine schafft es immer wieder, ihre Anhänger mit neuen Projekten zu überraschen und bleibt somit eine der vielseitigsten Künstlerinnen der heutigen Zeit. "A Girl Called Girl" könnte sich somit als nächstes großes Highlight ihrer steilen Karriere herausstellen...

Getty Images Taylor Swift im August 2024

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

