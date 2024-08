Veröffentlicht Taylor Swift etwa bald einen neuen Dokufilm?

Dürfen sich Taylor Swifts (34) Fans etwa schon bald über zahlreiche Einblicke hinter die Kulissen freuen? Angeblich arbeitet die US-amerikanische Sängerin im Moment an einer Dokumentation. Ein Insider berichtet gegenüber The Sun: "Taylor hat seit vergangenem Jahr still und heimlich hinter den Kulissen bei der 'Eras'-Tour gefilmt." Laut dem Informanten handle es sich bei dem Film um einen "Rundum-Einblick" in die Tournee sowie die Vorbereitungen und Abläufe abseits des Rampenlichts. Das Projekt verspreche "kraftvoll und emotional" zu werden.

Bereits jetzt dürfen sich die Swifties über erste Eindrücke freuen! Taylor veröffentlichte das Musikvideo zu ihrer Single "I Can Do It With A Broken Heart", in dem schon einige Szenen zu sehen sind, die hinter den Kulissen der Konzerte aufgenommen wurden. Beispielsweise ist Taytay in dem Clip gemeinsam mit ihren Tänzern beim Training zu sehen. Außerdem zeigen weitere Ausschnitte, wie sich der Superstar hinter der Bühne auf einer Art Schienensystem fortbewegt.

Taylor ist schon seit Monaten mit ihrer "Eras"-Tour unterwegs. Nachdem sie zahlreiche Konzerte in den USA, Asien und Australien gespielt hat, tourte sie zuletzt durch Europa. Dort machte sie auch mehrmals Halt in Deutschland. Insgesamt spielte die "Mastermind"-Interpretin sieben Konzerte in der Bundesrepublik – drei in Gelsenkirchen, zwei in Hamburg und zwei in München. Mit ihrer Stadion-Tournee bricht sie dabei immer wieder Rekorde. Die Konzertreihe zählt schon jetzt zu den erfolgreichsten der Musikgeschichte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei der "The Eras"-Tour in Amsterdam

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von der Idee einer neuen Taylor-Swift-Dokumentation? Ich finde das total spannend. Ich freue mich drauf! Solche Szenen interessieren mich nicht so. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de