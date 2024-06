"Sechs Jahre": Dagi Bee und Eugen feiern ihren Hochzeitstag!

Dagi Bee (29) feiert ein besonderes Jubiläum mit ihrem Ehemann Eugen Kazakov (29): Die Influencerin und ihr Partner sind bereits sechs Jahre verheiratet. Anlässlich ihres Hochzeitstags teilt das Paar ein romantisches Erinnerungsfoto auf Instagram. Auf diesem sind die damalige Braut und der Bräutigam zu sehen, die sich total verliebt in die Augen schauen. Dagi trägt ein bezauberndes Kleid in Weiß und Eugen ist ebenfalls in einen hellen Anzug gekleidet. "23. Juni 2018 – sechs Jahre", schreibt die Medienpersönlichkeit.

Nicht nur die Fans sind begeistert von dem Post – auch einige Influencer beglückwünschen das Ehepaar. Paola Maria (30) und Julian Claßen (31) kommentieren zum Beispiel einige Herz-Emojis. Einige der Social-Media-Nutzer überrascht es aber auch, dass die Trauung der beiden bereits sechs Jahre zurückliegt. "Niemals ist das schon sechs Jahre her!", meint ein User und ein weiterer äußert sich verblüfft: "Schon sechs Jahre her? Da war ich zwölf – jetzt lebe ich alleine. Wie schnell die Zeit vergeht!"

Aus Dagis und Eugens Ehe ging vor fast drei Jahren ein gemeinsamer Sohn hervor: Der kleine Nelio Kazakov (2) erblickte im Dezember 2021 das Licht der Welt. Ob der Zweijährige bald ein Geschwisterchen bekommt, verriet die Beauty erst vor ein paar Monaten in einem RTL-Interview. "Das dauert noch, weil das Muttersein ist ein Fulltime-Job. Ich brauche noch ein bisschen Luft zum Atmen", plauderte die YouTuberin aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juni 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / alinaschessler Eugen Kazakov, Dagi Bee und ihr Baby Nelio

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wusstet ihr, dass Dagis und Eugens Hochzeit bereits sechs Jahre her ist? Ja! Das war mir bewusst. Nee, die Zeit ist echt total schnell vergangen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de