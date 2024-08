Barry Keoghan ist auch beim "Peaky Blinders"-Film dabei

Peaky Blinders-Fans aufgepasst: Barry Keoghan (31) wird neben Cillian Murphy (48) in dem heiß ersehnten Film zu der Serie zu sehen sein. Der irische Schauspieler, bekannt durch seine Rolle in "The Banshees of Inisherin" und "Saltburn", wurde laut Deadline nun offiziell als Teil der Besetzung bestätigt – welche Rolle er übernehmen wird, bleibt allerdings vorerst ein Geheimnis. Cillian wird wieder in eine seiner Paraderollen, Tommy Shelby, zurückkehren. Zudem ist bereits bekannt, dass auch Dune-Star Rebecca Ferguson (38) eine Rolle in dem Film haben wird.

Der "Peaky Blinders"-Film wird von Steven Knight geschrieben und von renommierten Produzenten wie Caryn Mandabach und Guy Heeley produziert. Die Geschichte soll die Shelby-Familie während des Zweiten Weltkriegs verfolgen, was die Handlung der TV-Serie, die von 2013 bis 2022 lief, fortsetzt. Die Produktion soll noch in diesem Jahr starten, weitere Details dazu sind bisher aber nicht bekannt. Doch die Fans können sich wohl auf eine spannende Story gefasst machen. Wie Sky News berichtet, versprach Steven bereits, dass der Film ein "explosives Kapitel ohne Kompromisse" sein werde.

Für Barry ist die Rolle in dem "Peaky Blinders"-Film ein weiterer großer Erfolg in seiner Karriere, die in den vergangenen Jahren steil bergauf ging. Der Ire wurde für seinen Part in "Banshees Of Inisherin" mit einem BAFTA-Award ausgezeichnet und wurde für einen Oscar in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" sowie einen Golden Globe Award nominiert. Abseits seiner beruflichen Erfolge steht Barry aktuell immer wieder wegen seines Privatlebens im Rampenlicht, denn er datet nach der Trennung von der Mutter seines Sohnes momentan Sabrina Carpenter (25).

ActionPress Luca (Adrien Brody) und Tommy (Cillian Murphy) in der vierten Staffel von "Peaky Blinders"

Getty Images Barry Keoghan auf der Met Gala 2024

