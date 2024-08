60.000 Euro pro Jahr: Tom Cruise zahlt Tochter Suris College

Die Tochter von Tom Cruise (62), Suri Cruise (18), wird am 26. August an der Carnegie Mellon University ihr Studium beginnen. Ihr berühmter Vater übernimmt die Kosten für ihre College-Ausbildung, welche pro Jahr an der privaten Universität in Pittsburgh rund 60.000 Euro betragen. Dies wurde so bei der Scheidung von Katie Holmes (45) im Jahr 2012 beschlossen. Ein Freund von Tom bestätigte die Vereinbarung gegenüber Daily Mail: "Tom zahlt tatsächlich für Suris Schulgeld, er hat immer für ihre Ausbildung bezahlt und würde nie damit aufhören, da er ein aufrichtiger Kerl ist."

Dem Bericht zufolge ging aus den damaligen Scheidungsunterlagen hervor, dass Tom für jegliche Ausgaben von Suri aufkommen soll, darunter auch "medizinische, zahnmedizinische, Versicherungs-, Ausbildungs-, College- und andere außerschulische Kosten". Die finanzielle Beteiligung stellte für den Filmstar wohl nie ein Problem dar: "Er hat nie gezögert, den Unterhalt und die Ausgaben für seine Tochter zu bezahlen. Er nimmt sein Wort nicht zurück." Der Vertraute des Mission: Impossible-Darstellers ist vollkommen sicher, dass Tom auch künftig seinen Verpflichtungen vorbildlich nachkommen werde.

Aufgrund seiner Verbindungen zu Scientology gibt es seit vielen Jahren offenbar keinen Kontakt mehr zwischen der 18-Jährigen und dem weltbekannten Schauspieler. Doch nicht nur mit ihrem berühmten Papa möchte die baldige Studentin nichts mehr zu tun haben: Sie brach ebenfalls den Kontakt zu ihren Halbgeschwistern Connor (29) und Isabella (31) ab! "Sie hatten seit einem Jahrzehnt keinen Kontakt mehr und dafür gibt es mehrere Gründe", enthüllte eine Quelle gegenüber Daily Mail.

Getty Images Katie Holmes, Tom Cruise und Suri Cruise im November 2007

Getty Images Connor Cruise, Sohn von Tom Cruise und Nicole Kidman

