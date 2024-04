"Wednesday" ist zurück: Das sind die Infos zur neuen Staffel

Wednesday-Fans aufgepasst: Das Warten hat bald ein Ende! Bereits Anfang dieses Jahres wurde offiziell bestätigt, dass die Erfolgsserie in einer zweiten Staffel fortgesetzt wird. Nun sind weitere Details bekannt. Eine gute Nachricht vorab: Auf jeden Fall wieder dabei sein wird Jenna Ortega in der Hauptrolle als Wednesday Addams. Und dieses Mal steht sie nicht nur als Schauspielerin vor der Kamera. Sie wird sich bei der zweiten Staffel auch als Co-Produzentin beteiligen. Die 21-Jährige hat klare Vorstellungen, vor allem für ihre eigene Rolle, wie sie gegenüber Entertainment Tonight verrät: "Ich möchte, dass sie etwas düsterer wird".

Zudem werden viele weitere bekannte Gesichter in der Fortsetzung erwartet: Emma Myers (22) als Enid, Georgie Farmer als Ajax sowie Wednesdays Verbündete Eugene und Xavier, gespielt von Moosa Mustafa und Percy Hynes White (22). Auch Publikumsliebling Eiskaltes Händchen, verkörpert von Victor Dorobantu, ist wieder mit dabei. Wer zukünftig eine größere Rolle spielen soll, ist Wednesdays Familie. "Wir hatten das Gefühl, dass wir mit diesen Charakteren nur die Oberfläche berührt haben. Dabei sind die Schauspieler so fantastisch in diesen Rollen", erzählten die Serienmacher Miles Millar und Al Gough im Gespräch mit TVLINE. Demnach werden auch Catherine Zeta-Jones (54), Luis Guzmán (67), Isaac Ordonez und Fred Armisen (57) wieder zu sehen sein. Zudem soll ein weiteres Familienmitglied in der Serie auftauchen. Wer das sein wird, ist bisher aber noch nicht bekannt. Dafür aber, wer die Schulleitung in Nevermore übernehmen wird und damit in die Fußstapfen von Gwendoline Christie (45) tritt: "Armageddon"-Darsteller Steve Buscemi.

Über die Handlung ist noch nichts Konkretes bekannt. Allerdings gab Jenna (21) gegenüber Vanity Fair an, dass die übernatürliche Welt rund um Werwölfe und Vampire noch weiter ausgebaut werden solle. Das Ende der ersten Staffel ließ zudem viele Fragen offen. Wednesday erhält in der finalen Szene Nachrichten von einem unbekannten Stalker. Auf eine Aufklärung ist in der zweiten Staffel zu hoffen. Auch ob die Rollen von Tyler Galpin (Hunter Doohan) und Laurel Gates aka Lehrerin Marilyn Thornhill (Christina Ricci, 44) zurückkehren, ist nicht bestätigt.

Drehort der Fortsetzung des "The Addams Family"-Spin-offs ist nicht wie im ersten Teil Rumänien, sondern Irland. Dass die Nevermore Academy eine neue Kulisse bekommt, dürfte der Beliebtheit von "Wednesday" allerdings nicht schaden – immerhin zählte die erste Staffel bereits einen Monat nach dem Serienstart im November 2022 schon zu den drei beliebtesten englischsprachigen Serien auf Netflix. Ein bisschen Geduld brauchen die Fans aber noch: Die neue Staffel soll voraussichtlich ab 2025 ausgestrahlt werden.

Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán und Isaac Ordonez auf der Premiere von "Wednesday"

Jenna Ortega und Christina Ricci, Schauspielerinnen

Coverbild der Serie "Wednesday"

