In Wien: So traurig ist die Beisetzung von Richard Lugner

Es ist so weit: Richard Lugners (✝91) Beerdigung findet statt! Die Familie und Freunde des österreichischen Bauunternehmers nehmen gerade während einer aufwendigen Trauerfeier Abschied von ihrem geliebten Richard. Für die Zeremonie haben seine Angehörigen weder Kosten noch Mühen gescheut. Um 8 Uhr morgens wurde sein knallroter Sarg vor den Wiener Stephansdom vorgefahren – jedoch nicht im Auto. Wie Bild berichtet, eskortierten vier Rocker das Wiener Urgestein auf Harleys in die Kathedrale.

Um 10 Uhr morgens begann die Trauerzeremonie. In der ersten Reihe saßen seine Tochter Jacqueline sowie ihr Ehemann Leo. Neben dem Paar saß Christina Lugner (59) alias "Mausi", Jacquelines Mutter und vierte Ehefrau des Baulöwen. Richards letzte Ehefrau und Witwe, Simone Lugner, erschien getrennt von den anderen zur Beerdigung. Außerdem nahm sie abseits seiner Verwandten Platz und weinte bitterlich. "Ich zittere am ganzen Körper und mir ist schlecht", machte sie gegenüber der Boulevardzeitung deutlich.

Als nächster Programmpunkt stand ein Trauerzug auf dem Plan. Die Tour durch die Stadt führte vorbei an Richards Lieblingsorten: dem Imperial Hotel, der Staatsoper und seinem Einkaufscenter Lugner-City. Die Polizei führte den Trauer-Konvoi an. Doch auch die Biker wichen nicht von der Seite des Bauunternehmers. "Das hatte er sich so gewünscht. Wie bei der Tour de France", schwärmte ein Trauergast berührt. Seine letzte Ruhestätte findet der am 12. August verstorbene Unternehmer auf dem Friedhof Wien-Grinzing, wo zum Abschluss eine Messe nur für Familie und enge Freunde gehalten wird.

ActionPress Simone Lugner, Beerdigung von Richard Lugner 2024

ActionPress Beerdigung von Richard Lugner

