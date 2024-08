Jennifer Garner und Bens Kind Fin macht seinen Führerschein

Fin Affleck (15) möchte wohl nicht länger abhängig von Mama und Papa sein, um von A nach B kutschiert zu werden. Wie neue Schnappschüsse zeigen, hat das mittlere Kind der Schauspieler Jennifer Garner (52) und Ben Affleck (52) nämlich mit Fahrstunden begonnen. Auf den Aufnahmen verbringt der Teenager zunächst Zeit auf dem Beifahrersitz eines Fahrschulautos, bevor der Wagen am Straßenrand zum Stehen kommt und er die Position mit seinem Fahrlehrer wechselt.

Es könnte also gut sein, dass der Promi-Spross demnächst das Steuer übernimmt, wenn es wieder auf einen Familienausflug geht. Erst kürzlich wurde dieser nämlich mit Papa Ben und Bruder Samuel (12) gesichtet: Dabei machte es den Eindruck, dass der "Gone Girl"-Darsteller und Fin das jüngste Mitglied ihrer Familie von der Schule abgeholt hatten, um gemeinsam einen entspannten Nachmittag zu genießen – inklusive eines Stopps im Eisladen.

Die Zeit mit seinen Kindern tut Ben derzeit bestimmt gut – denn wie vor Kurzem bekannt wurde, lassen sich der 52-Jährige und seine Noch-Ehefrau Jennifer Lopez (55) nach zwei Jahren Ehe scheiden. Wie People berichtete, stehe der Nachwuchs des "Batman"-Stars trotz seiner Trennung aber weiterhin an oberster Stelle. Und bei der "Jenny from the Block"-Sängerin sehe es mit den Zwillingen Emme (16) und Maximilian (16), die sie gemeinsam mit Ex-Mann Marc Anthony (55) bekam, genauso aus. "Ihr Nachwuchs ist ihre oberste Priorität – so ist es immer schon gewesen", erklärte ein Insider.

Thecelebrityfinder/MEGA Fin Affleck im August 2024

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

Was haltet ihr davon, dass Fin im Alter von 15 Jahren den Führerschein macht?



