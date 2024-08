Johnny Gaudreaus (†) Frau meldet sich nach tödlichem Unfall

Eishockey-Star Johnny Gaudreau ist am Donnerstag bei einem Unfall gestorben. Nun meldet sich seine Frau Meredith mit emotionalen Zeilen im Netz. "Ich danke dir für die besten Jahre meines Lebens. Obwohl ich dich verloren habe, bin ich immer noch das glücklichste Mädchen der Welt, dass ich zu dir gehören durfte. Ich liebe dich so sehr. Du warst perfekt", schreibt die US-Amerikanerin und teilt dazu einige Fotos, die sie und ihren Mann sowie ihre gemeinsamen Kinder im Laufe der Jahre zeigen. Trauernd fügt sie hinzu: "An manchen Tagen war es zu schön, um wahr zu sein. Ich liebe jede einzelne Sache an dir. Du bist mein Ein und Alles und ich kann es nicht erwarten, wieder bei dir zu sein."

Der Sportler habe sich rührend um seine Kinder gekümmert, so berichtet Meredith: "So fürsorglich und liebevoll. Der beste Partner, mit dem man durch die Elternschaft gehen kann. John hat nie einen einzigen Termin versäumt." Er habe es am besten hinbekommen, ihr Baby, das auch Johnny heißt, in den Schlaf zu wiegen und ihre Tochter Noa (2) habe ihn vergöttert. "Ich liebe es, wie sehr sie ihm ähnlich sieht. Wir werden dich stolz machen. Wir lieben dich so sehr, Daddy", schließt Meredith ab.

Johnny und sein Bruder Matthew sind bei einem tragischen Unfall in ihrer Heimat Oldmans Township, New Jersey, gestorben. Wie People berichtet, seien die zwei Eishockeyspieler wegen der Hochzeit ihrer Schwester Katie in der Stadt gewesen. Sie seien am Donnerstagabend mit ihren Fahrrädern unterwegs gewesen, als sie ein Auto, das einen anderen Wagen überholen wollte, anfuhr. Die zwei Brüder erlitten schwere Verletzungen und starben. Der Fahrer des Autos soll laut Polizeiberichten mutmaßlich unter Alkoholeinfluss gestanden haben und wurde festgenommen.

Instagram / meredithgaudreau_ Johnny und Meredith Gaudreau mit ihren Kindern

Getty Images Johnny Gaudreau, Eishockeyspieler

