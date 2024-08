Kann Jenny Kritik an "Are You The One?"-Verhalten verstehen?

Bei Are You The One – Reality Stars in Love flogen zwischen Jennifer Iglesias (25) und Linda Braunberger (23) die Fetzen. Bei der Germany's Next Topmodel-Bekanntheit kullerten anschließend sogar die Tränen. Für den Streit und ihr Verhalten währenddessen bekommt Jenny im Netz viel Kritik – doch diese empfindet ihr Vorgehen anscheinend gerechtfertigt. Wie sie im Interview mit Promiflash klarmacht, konnte sie Lindas Art und Weise in der Show nicht nachvollziehen. Das habe sie angesprochen, woraufhin Linda dann persönlich geworden sei. "Dass sie dann auf persönliche Aspekte wie meine Größe geht, triggert mich natürlich. Das ist etwas, das ich mir schon sehr oft anhören musste und wo ich echt allergisch reagiere. Ich habe ihr Kontra gegeben und sie hat dann geweint. Wenn sie keinen Gegenwind vertragen kann, sollte sie auch nicht persönlich beleidigend werden", betont Jenny.

Die Situation nun mehrere Monate nach den Dreharbeiten im TV zu sehen, versetzt die ehemalige Love Island-Teilnehmerin wieder zurück in die "damalige Emotionalität". Jenny hoffe, dass sie und ihr Verhalten für die Zuschauer verständlich ist, wie sie Promiflash erklärt. "Natürlich bewegen mich diese Szenen und ich hoffe, dass mich die Zuschauer auch verstehen können - auch wenn es natürlich schwer ist, weil sie nicht alles sehen und nachvollziehen können." Ihr ist bewusst, dass mit der Ausstrahlung der Show eben nur ein "kleiner Ausschnitt von jedem Tag dargestellt" werden könne.

Auslöser des Streits war, dass sich Linda an Jennys Flamme Lukas Baltruschat (30) rangemacht hatte. Nachdem die Brünette heftig wetterte, bezeichnete das Model sie dann als "Giftzwerg", was Jenny gar nicht gefiel. Daraufhin wurde auch sie persönlich – was Linda hart getroffen hatte und von Gefühlen überwältigt, letztendlich Tränen auslöste. Mittlerweile hat die 23-Jährige ihrer Mitstreiterin allerdings vergeben, wie sie im Promiflash-Interview verriet: "Da ich generell kein nachtragender Mensch bin, habe ich für mich selbst entschieden, Jenny zu verzeihen." Eine offizielle Entschuldigung seitens Jenny habe Linda bisher jedoch nicht bekommen.

RTL Jennifer Iglesias, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

RTL Deutschland "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Linda Braunberger, 2024

