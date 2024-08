Total reflektiert: Linda verzeiht "Are You The One?"-Jenny

Jennifer Iglesias (25) lässt bei Are You The One – Reality Stars in Love kein gutes Haar an ihrer Mitkandidatin Linda Braunberger (23). Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin zeigte sich im Gespräch mit Promiflash aber reflektiert und nimmt ihr die Sticheleien wegen Lukas Baltruschat (30) nicht mehr übel: "Da ich generell kein nachtragender Mensch bin, habe ich für mich selbst entschieden, Jenny zu verzeihen." Eine Entschuldigung habe sie allerdings nie bekommen. Im Endeffekt sei es ihr aber wichtiger, ihren Frieden zu haben.

Weise Worte – trotzdem scheinen Jennifer und die 23-Jährige auch nach der Show keine Freundinnen geworden zu sein. "Jenny hat keinerlei Relevanz in meinem Leben und daher sollten mich die gesagten Dinge sowieso nicht beschäftigen", verriet Linda. Für diese Erkenntnis musste sie aber erst einen gewissen Abstand gewinnen – die Situationen während der Ausstrahlung zu sehen, wühlte ihre Emotionen noch einmal auf: "Ich muss sagen, gerade die Folgen neun und zehn haben mich sehr berührt und zeitgleich schockiert. Zum einen, weil viele Szenen zu sehen waren, von denen ich nicht wusste und zum anderen, weil diese gesamte Situation und vor allem die Matching Night schon während des Drehs sehr emotional für mich war."

Trotz des Eklats mit der Love Island-Bekanntheit scheint Linda bei "Are You The One – Reality Stars in Love" eine gute Zeit gehabt zu haben – damit hat sie bewiesen, dass sie das Zeug zum echten Reality-TV-Star hat. Das Model ist nämlich kein Kind von Traurigkeit: Tim Kühnel, Marc-Robin Wenz und Lukas Baltruschat sind — Stand jetzt – schon dem Charme der Castingshow-Bekanntheit verfallen. Ihr Perfect Match hat sie bislang aber noch nicht gefunden.

Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, TV-Bekanntheit

RTL Linda Braunberger, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

