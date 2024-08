"Kleiner Engel": Eric Sindermann trauert um seinen Hund Balu

Eric Sindermann (36) zeigt sich im Reality-TV eigentlich immer von seiner fröhlichen Seite. Nun schlägt der Good Luck Guys-Star einen ernsten Ton an. Auf Instagram offenbart er seinen Followern, dass sein geliebter Hund verstorben ist. "Vorgestern hat mein kleiner Balu seine Flügel bekommen und die Welt verlassen", schreibt der ehemalige Handballspieler zu einem süßen Erinnerungsvideo für seinen Vierbeiner. Seit 2011 seien die beiden gemeinsam durchs Leben gegangen, der Abschied von seinem Fellbaby falle ihm unglaublich schwer: "Ich vermisse ihn unendlich, aber ich weiß, dass er für immer einen Platz in meinem Herzen haben wird. Ruhe in Frieden, mein kleiner Engel."

Die Fernsehkollegen des Realitystars stehen ihm in dieser schwierigen Zeit bei. Der Schwiegertochter gesucht-Teilnehmer Ingo (33) schreibt unter Erics Post: "Das tut mir so leid, mein Lieber. Wenn du irgendwie Hilfe oder jemanden zum Reden brauchst, dann bin ich immer für dich da." Auch Gloria Glumac (32) fühlt mit dem Fame Fighting-Boxer und teilt ihm ihr Beileid mit. Für die Unterstützung bedankt sich der 36-Jährige in seiner Story und erklärt, warum er trotz seiner Trauer nicht aufhören wird zu arbeiten: "Ich werde jetzt mehr Gas geben als je zuvor, denn das Leben ist nicht unendlich. Meine kommenden Erfolge werde ich Balu widmen."

Balu war eine wichtige Stütze für den B:REAL-Star, vor allem da es mit Partnerinnen zuletzt nicht so richtig klappen wollte. Im Rahmen des Mates Date "Summer Edition" verriet Eric gegenüber Promiflash, dass ihn die meisten Ladys nur wegen seiner Berühmtheit kennenlernen wollen. "Das muss man auch ehrlich sagen, jede Frau, die mit mir was hat, will irgendwie immer in die Öffentlichkeit", plauderte der Muskelprotz aus.

