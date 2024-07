Warum ist es für Eric Sindermann so schwer, Frauen zu daten?

Eric Sindermann (35) hat sich durch seine Teilnahme an diversen Trash-TV-Formaten einen Namen machen können. Sei es Das Sommerhaus der Stars mit Ex-Partnerin Katharina Hambuechen, Promi Big Brother oder Ex on the Beach – die TV-Bekanntheit hat sie alle durch. Im Liebesleben läuft es für den Blondschopf allerdings nicht so prickelnd. Im Rahmen des mates date "Summer Edition" hakt Promiflash nach: Wieso will es mit den Frauen einfach nicht laufen? Eric sieht die Schuld dabei nicht bei sich und meint im Interview: "Also, ich hab immer wieder Frauenbesuch, ist natürlich klar, anders gehts bei mir auch nicht, aber ich hab wirklich auch keinen Bock, jetzt die Nächste wieder an die Öffentlichkeit zu bringen" und fügt hinzu: "Das sage ich auch jeder, aber das muss man auch ehrlich sagen, jede Frau, die mit mir was hat, will irgendwie immer in die Öffentlichkeit."

Eric hat allerdings schon eine ganz bestimmte Vorstellung von seiner zukünftigen Frau! "Ich würde mir wünschen, dass ich so eine richtig normale Frau habe, die sich auch wirklich zu Hause um mich kümmert, aber für so eine Frau ist es natürlich auch nicht einfach, wenn ich dieses exzessive Leben führe", verrät das Reality-TV-Sternchen im Promiflash-Interview. Der 35-Jährige weiß auch schon ganz genau, wann seine Herzdame in sein Leben treten soll: "Ich habe gesagt, in zehn Jahren kommt die wahre Liebe meines Lebens. Ich will auch noch zwei Kinder haben."

Aktuell hat Eric sowieso nur Augen für Reality-TV-Formate. Promiflash fragt nach: An welchem Format muss der Realitystar auf jeden Fall noch mal teilnehmen? Das Dschungelcamp und Kampf der Realitystars stehen für Eric weit oben auf der Liste – allerdings gibt es da noch ein kleines Manko. "Soll nicht arrogant klingen, da komme ich sowieso irgendwann noch mal hin, aber ich will eine richtig dicke Gage in diesen Shows haben", erklärt er überzeugt. Jetzt soll es allerdings erst mal in reine Datingformate gehen: "Ich hab Bock, Frauen kennenzulernen, ich hab Bock, im Fernsehen zu feiern, ich hab Bock, im Fernsehen Bumsi-Bumsi zu machen."

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Influencer

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Realitystar

