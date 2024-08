Kris Jenner und Corey genießen ein hochkarätiges Doppeldate

Kris Jenner (68) und ihr Corey Gamble (43) gönnten sich am Freitagabend ein romantisches Date. Zusammen machten sie sich auf zu einem Dinner in Santa Monica auf. Aber zu zweit blieben sie nicht – viel eher bekamen sie berühmte Gesellschaft. In dem italienischen Restaurant Giorgio Baldi stießen Amazon-Gründer Jeff Bezos (60) und seine Verlobte Lauren Sanchez dazu. Wie die Fotos, die Just Jared vorliegen, zeigen, putzten sich vor allem die Damen für das Doppeldate richtig heraus: Während Kris einen knallig pinkfarbenen Oversize-Blazer mit einer passenden Shorts kombinierte, trug Lauren ein langes seidenes Kleid in Weiß, das vor allem um das Dekolleté eher einem Negligé ähnelte. Ihre beiden Männer schienen sich hingegen abgesprochen zu haben: Beide wählten einen Look ganz in Schwarz.

Kris und Corey sind bereits seit vielen Jahren ein Herz und eine Seele. Dass sie ein Altersunterschied von 25 Jahren trennt, ist für die beiden kein Problem. Im Netz zeigen sie sich immer wieder verliebt wie an Tag eins. Es wird fleißig geknutscht und gekuschelt. Im Mai betonte die 68-Jährige in einer Folge ihrer Realityshow "The Kardashians", warum es kein Problem sei, dass ihr Corey so viel jünger ist. "Ich habe den Altersunterschied nicht verstanden, und dann hat er mir beigebracht, dass das Alter nur eine Zahl ist", meinte Kris. Allerdings habe sie sich erst daran gewöhnen müssen. Am Anfang ihrer Beziehung habe sie sich schon gefragt, warum ihr Liebster sich für eine ältere Frau entschied.

Seit rund einem Jahrzehnt sind Corey und Kris ein Paar. Verheiratet sind sie nicht, aber Gerüchte, dass das Paar doch bald die Hochzeitsglocken läuten wird, gibt es dennoch. Ganz auszuschließen scheint die US-Amerikanerin eine Hochzeit nicht, aber sie wolle sich noch Zeit lassen, plauderte sie im Juli in ihrer Show aus. "Vielleicht, wenn ich 70 bin", überlegte sie. Ein paar Monate zuvor klang das noch ganz anders. Ein Insider hatte nämlich ausgeplaudert, dass Kris den Bund fürs Leben nicht unbedingt erneut eingehen müsse. Immerhin führte sie bereits zwei Ehen. "Kris will ihre Beziehung nicht zu Papier bringen, weil sie weiß, dass es nicht gut ausgehen würde, falls ihre Beziehung endet, wenn sie verheiratet wären", erklärte die Quelle gegenüber Daily Mail.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sanchez und Jeff Bezos im Weißen Haus im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Corey Gamble, November 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Kris und Corey so gut mit Jeff und Lauren befreundet sind? Nee, diese Kombi ist mir neu. Ja, die Kardashians kennen ja Gott und die Welt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de