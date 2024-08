Mit sieben Jahren: Nick Cannons Sohn geht in vierte Klasse

Brittany Bell (36) hat mit einem herzerwärmenden Instagram-Post ihren Kindern Golden Sagon, Powerful Queen und dem kleinen Rise Messiah einen schönen Start ins neue Schuljahr gewünscht. Das besondere Highlight: Ihr Sohn Golden, den sie mit Nick Cannon (43) teilt, geht mit nur sieben Jahren in die vierte Klasse. "Ja, er ist fortgeschritten", schreibt die stolze Mutter. Auf den veröffentlichten Fotos strahlen die Kinder in die Kamera, während sie Tafeln zu ihrem ersten Schultag hochhalten, und auch Rise lässt sich das Familienglück nicht entgehen – im Pyjama steht er grinsend neben seinen Geschwistern.

Brittany erzählt weiter, dass Golden nicht nur intellektuell, sondern auch emotional sehr reif sei. Zudem wurde er letztes Jahr zum Klassensprecher gewählt. Ihre kleine Tochter Powerful besucht schon die Vorschule in der großen Kinderklasse und wird von ihren Mitschülern sehr geschätzt. Brittany ließ es sich nicht nehmen, Golden und Powerful in höchstem Maße zu loben und freut sich darauf, was das kommende Schuljahr für ihre beiden fortgeschrittenen Sprösslinge bereithalten wird.

Die Tänzerin reflektierte im Mai auf Instagram über ihre Mutterschaft. In einem emotionalen Reel zeigte sie bewegende Momente ihrer Schwangerschaften und ihrer Zeit mit den Kindern. Nick kommentierte gerührt: "Du bist der Anker und das Fundament eines so starken und mächtigen Haushalts!" Ihre Hingabe und Engagement für ihre Kinder und ihre Erziehung sind offensichtlich und werden von ihrer Community und Familie gleichermaßen bewundert.

Instagram / missbbell Nick Cannons Kinder Golden Sagon, Risen Messiah und Powerful Queen, 2024

Instagram / missbbell Britanny Bell, Model, mit ihren drei Kindern

