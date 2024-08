Seltener Paarauftritt: Brad Pitt strahlt mit Ines in Venedig

Brad Pitt (60) und Ines De Ramon sind total verliebt – und das soll jetzt auch die ganze Welt sehen! Eigentlich halten der Schauspieler und die Schmuckmanagerin ihre Beziehung bedeckt und lassen sich kaum zusammen in der Öffentlichkeit blicken. Bei den Filmfestspielen von Venedig machen sie nun eine Ausnahme und zeigen sich vereint, als sie am Samstagmittag ankommen. Mit einem Boot reisen der Hollywoodstar und seine Liebste an, steigen dann auf einen Steg und winken strahlend den wartenden Fans. Brad glänzt dabei in einem lässigen Look aus einer karierten Hose und einem aufgeknöpften Hemd, während Ines ein weißes T-Shirt mit einem beigefarbenen Rock, einem braunen Gürtel und High Heels kombiniert.

Der 60-Jährige ist nicht nur als Gast bei den Filmfestspielen eingeladen, sondern stellt dort auch seinen neuen Film "Wolfs" vor. Am Sonntag findet die Premiere statt, zu der auch sein Co-Star George Clooney (63) erwartet wird. Brad hat damit seine Ex Angelina Jolie (49) um nur ein paar Tage verpasst – was ihm wohl recht war, denn die beiden zoffen sich bereits seit ihrer Trennung. Die "Salt"-Darstellerin war bereits Mitte der Woche in Venedig, um ihren Film "Maria" vorzustellen und soll laut People nun zum Telluride Film Festival in Colorado weitergereist sein.

Brad und Ines sollen bereits seit Ende 2022 miteinander durchs Leben gehen. Auch wenn die beiden sich noch nie offiziell zu ihrer Beziehung geäußert haben, sind sie überglücklich zusammen. Laut einem Insider von Daily Mail möchte der Oscar-Preisträger seiner Freundin die Frage aller Fragen stellen: "Es gibt Gerüchte, dass Brad ihr in diesem Sommer einen Heiratsantrag machen will. Es könnte jederzeit passieren." Auch Nachwuchs könne er sich mit ihr vorstellen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Anzeige Anzeige

MEGA Ines De Ramon, März 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Brad und Ines zeigen sich auch bald erstmals zusammen auf dem roten Teppich? Ja, hoffentlich! Nein, das wollen sie bestimmt noch nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de