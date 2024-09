Angelina Jolie will L.A. verlassen, sobald die Twins 18 sind

Angelina Jolie (49) will Los Angeles bald den Rücken kehren! Wie die Schauspielerin in einem Interview mit The Hollywood Reporter verrät, plane sie in den kommenden Jahren einen Umzug. "Ich bin in dieser Stadt aufgewachsen. Ich bin hier, weil ich wegen einer Scheidung hier sein muss, aber sobald [Knox (16) und Vivienne (16)] 18 sind, kann ich wieder gehen." Wenn die Zwillinge volljährig sind – im Juli 2026 – können sie selbst entscheiden, wo sie leben. Aktuell müssen die "Salt"-Darstellerin und die Kids in L.A. bleiben, weil die Sorgerechtsvereinbarung mit ihrem Ex Brad Pitt (60) das so festlegt.

Und wo soll es hingehen? "[Nach Los Angeles] werde ich viel Zeit in Kambodscha verbringen. Ich werde Zeit damit verbringen, meine Familienmitglieder zu besuchen, wo auch immer auf der Welt sie sein mögen", erklärt die 49-Jährige. Dort hatte Angelina 2002 ihren Sohn Maddox adoptiert. Neben Maddox und den Zwillingen Vivienne und Knox sind die beiden Ex-Eheleute auch noch Eltern von Shiloh, Zahara und Pax. Zu all ihren Kids hat die stolze Mama ein gutes Verhältnis. Ihr sei es auch sehr wichtig, viel Zeit mit ihnen zu verbringen, sowohl im privaten als auch im beruflichen Leben. Am Set von "Maria" haben ihre Söhne sie beispielsweise super unterstützt und ihr beigestanden: "Sie sind einfach vorbeigekommen, um mir eine Umarmung oder eine Tasse Tee zu geben", erzählt sie im Interview.

Zu ihrem berühmten Papa haben die sechs Kids aktuell allerdings keine besonders gute Bindung. Seit der Trennung ist die Situation zwischen ihnen und Brad angespannt. Erst kürzlich sorgte Tochter Shiloh für Schlagzeilen, als sie Pitt aus ihrem Nachnamen streichen ließ, was den "Fight Club"-Star laut dem Magazin zutiefst erschütterte. Auch Zahara und Vivienne haben ähnliche Schritte unternommen und den Nachnamen ihres Vaters abgelegt. Die Mädels tragen somit allesamt nur noch den Nachnamen ihrer Mutter.

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern, 2021

