Angelina Jolies Ex machte sich über ihren Gesang lustig

Angelina Jolie (49) spielt die Opernsängerin Maria Callas (✝53) in einem neuen Biopic. Für diese Rolle musste die Schauspielerin auch einige Lieder der Sopranistin zum Besten geben. Gegenüber The Hollywood Reporter verrät die "Lara Croft: Tomb Raider"-Darstellerin nun, dass ihr das nicht leicht fiel. "Es war eine befremdliche Erfahrung, denn ich singe eigentlich nicht. Ich war einmal in einer Beziehung mit jemandem, der nicht nett zu mir war, was meine Stimme betrifft", erklärt die Regisseurin. Das habe ihr lange Zeit zu schaffen gemacht: "Ich habe mich einfach an die Meinung dieser Person angepasst. Ich musste also eine Menge Dinge überwinden, um mit dem Singen anzufangen."

Regisseur Pablo Larraín konnte die Bedenken seiner Hauptdarstellerin verstehen und ging auf ihre Bedürfnisse ein. Bei ihrer ersten Gesangsszene habe er extra fast alle Crewmitglieder vom Set verbannt. Stattdessen seien ihre Söhne Maddox (23) und Pax (20) im Raum gewesen. "Ich habe die ganze Nacht und den ganzen Morgen geprobt. Ich war sehr nervös, als ich anfing. Ich wollte niemanden enttäuschen", erinnert sich die 49-Jährige im Interview mit dem Magazin.

Ihre Kinder sind Angelinas Ein und Alles. Nach der Trennung von Brad Pitt (60) scheinen sich die meisten ihrer sechs gemeinsamen Sprösslinge auf die Seite ihrer Mutter gestellt zu haben. Nachdem Pax einen schweren E-Bike-Unfall erlitten hatte, weigerte er sich, Besuch von seinem Vater zu empfangen. Dem "Fight Club"-Star soll das schwer zugesetzt haben. Ein Insider plauderte im Gespräch mit Daily Mail aus: "Brad weiß nicht, was er tun soll, weil es nichts gibt, was er tun kann oder darf. Es ist herzzerreißend."

Getty Images Maddox, Angelina und Pax Jolie-Pitt 2017 in Toronto, Kanada

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt

