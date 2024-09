Auf Fan-Wunsch: Selena Gomez überrascht Highschool-Schüler

Selena Gomez (32) erfüllt einem Fan einen Herzenswunsch. Die Sängerin erzählt bei Instagram, dass sie beim Telluride Film Festival im US-Bundesstaat Colorado ein Plakat mit einer besonderen Bitte in der Stadt entdeckte. "Selena Gomez, bitte singe die Nationalhymne bei einem unserer Heimspiele. [...] Das THS Volleyball Team", stand auf dem Schild geschrieben. Der Hollywoodstar ließ sich da natürlich nicht zweimal bitten. Ein Video zeigt, dass Selena spontan in die Highschool fuhr und die Volleyball-Mannschaft überraschte. Die Schüler konnten ihr Glück kaum fassen. "Ich habe das Schild gesehen und musste einfach kommen", begrüßte sie die überwältigten Kids – für sie sicher eine unvergessliche Geste.

Ob Selena die Nationalhymne wirklich sang oder nicht, zeigen ihre Videos nicht. Aber für die Jugendlichen war ihr Besuch sicher auch so schon ein ganz besonderes Erlebnis. Mit ihrer herzlichen Geste erwärmte die gebürtige Texanerin aber nicht nur die Herzen ihrer Fans. Auch Hollywood ist ganz angetan. "Ohne Frage das freundlichste Herz", kommentierte unter anderem Zoe Saldaña (46) den Post ihrer Kollegin. "Die süßeste Geste", fand auch Schauspieler Édgar Ramírez. Genau wie Ashley Park (33) – sie schrieb: "Das ist so süß!" Und natürlich ließ es sich auch Selenas Partner Benny Blanco (36) nicht nehmen, seiner Liebsten ein paar Herzen zu schicken.

Dass Selena eine so große und treue Fangemeinde hat, hat sie wohl vor allem ihrer Rolle als Alex Russo in "Die Zauberer vom Waverly Place" zu verdanken. Die Figur in der Disney-Serie begründete ihre erfolgreiche Karriere. Umso mehr wird es ihre Community wohl freuen, dass sie die 32-Jährige bald wieder als freche Zauberin sehen dürfen, denn sie wird in einem Sequel erneut in die Rolle schlüpfen. Einen ersten Einblick gab es auch schon: Auf YouTube wurde ein Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht, das sowohl Selena als auch ihren Serienbruder David Henrie (35) zurück an dem ikonischen Set zeigt. Das Ganze soll den Titel "Wizards Beyond Waverly Place" tragen.

Instagram / selenagomez Eine Botschaft an Selena Gomez

Instagram / davidhenrie "Die Zauberer vom Waverly Place"-Stars David Henrie und Selena Gomez

