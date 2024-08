Neue Set-Einblicke: Selena Gomez kehrt als Alex Russo zurück

Die beliebte Show "Die Zauberer von Waverly Place" bekommt ein langersehntes Sequel. Dies verkündeten die ehemaligen Hauptdarsteller der Serie, Selena Gomez (32) und David Henrie (35), vor einigen Monaten im Netz. Mittlerweile sind die Dreharbeiten für die Fortsetzung in vollem Gange. Jetzt gibt es sogar Behind-The-Scenes-Aufnahmen – und diese enttäuschen keineswegs! In der ersten Vorschau von "Wizards Beyond Waverly Place" kehrte Selena in ihre ikonische Rolle als Alex Russo zurück. Die Berühmtheit erschien in dem Blick hinter die Kulissen, welcher am Freitag von Disney auf dem offiziellen YouTube-Kanal veröffentlicht wurde.

Die Fortsetzung setzt dem Bericht von Us Weekly zufolge die Geschichte der zauberhaften Familie Russo fort. Dabei konzentriert sich die Handlung auf den Magier Justin Russo, der erneut von David gespielt wird. Die "Wolves"-Interpretin taucht direkt in der ersten Folge mit der jungen Zauberin Billie auf, welche die neue Protagonistin der Serie ist und von der Newcomerin Janice LeAnn Brown verkörpert wird. Die rebellische Jugendliche stellt das Leben der Familie gewaltig auf den Kopf, wie Selena in dem Clip verriet: "Billie ist rebellisch und stur sowie sarkastisch."

Zuletzt machte die 32-Jährige von sich reden, weil im Netz haufenweise Spekulationen um eine mögliche Verlobung der Sängerin kursieren. Die beliebte Schauspielerin teilte kürzlich in ihrer Instagram-Story ein Foto von sich und ihrem Schatz Benny Blanco (36), wie sie vor einem Spiegel posieren. Ein kleines Detail der Aufnahme machte die Fans jedoch schnell stutzig: Selena platzierte ein verdächtiges Herzchen-Emoji ausgerechnet über ihrem Ringfinger!

Getty Images Der Cast von "Die Zauberer vom Waverly Place", September 2009

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, 2024

