Drama hinter der Bühne: Suki Waterhouse' Kleid kam nicht an

Suki Waterhouse (32) hat enthüllt, dass es bei Taylor Swifts (34) Konzert im Wembley-Stadion zu einem dramatischen Zwischenfall hinter den Kulissen kam, der beinahe ihren Auftritt gefährdete. Die Sängerin und Schauspielerin eröffnete diesen Monat für den Popstar vor 90.000 Zuschauern in London. Doch hinter der Bühne herrschte Chaos, da es Probleme mit ihrem Outfit gab, wie sie kürzlich gegenüber The Times erklärte. Ein Kleid mit "massiven Ärmeln" von dem französischen Modehaus Chloé sollte ihr Auftrittslook sein, doch das Kleid wurde nicht rechtzeitig abgeholt und das Geschäft war am Tag der Aufführung geschlossen. Schließlich zahlte einer ihrer Manager einem Portier fast 600 Euro, um einzubrechen und das Outfit zu beschaffen – weniger als zwei Stunden vor ihrem Auftritt.

Dass ihr Management alles tat, um das Dress noch zu bekommen, wusste die Verlobte von Robert Pattinson (38) nicht. Man habe diese Information der Britin vorenthalten, um sie nicht zu stressen. "Ich war bereits gestresst genug", fuhr sie fort. Für sie schien es eine große Sache zu sein, als Opener für die "Cruel Summer"-Sängerin das Publikum anzuheizen. Suki wurde schon vergangenes Jahr von Taylor gefragt, ob sie einmal für sie auftreten wolle. Die 32-Jährige nahm das Angebot jedoch nicht ernst. Nach der Show drückte die "Good Looking"-Interpretin ihre Dankbarkeit auf Instagram aus: "Danke Taylor für diese einmalige Gelegenheit, in meinem geliebten London aufzutreten und für deine unerschütterliche Unterstützung auf meinem eigenen Weg als Künstlerin."

Nun bereitet sich Suki auf ihre eigene Tournee vor, die nächsten Monat beginnt. Diese wird jedoch etwas Besonderes, da sie ihre fünf Monate alte Tochter, die sie mit Robert teilt, mit auf die 27 Städte umfassende Nordamerika-Tour nehmen wird. Über die Herausforderung, ein Kind auf Tour dabei zu haben, verriet sie: "Ich bin wirklich aufgeregt, sie im Tourbus dabeizuhaben. Ich hätte niemals mein Baby für fünf Wochen zu Hause lassen können." Falls es zu anstrengend werde, wird Robert einspringen und die Kleine zu sich holen, während er an einem Filmset arbeitet. Suki betont, wie wichtig es ihr ist, Zeit mit ihrer Tochter zu verbringen, und dass sie trotz der Hürden entschlossen ist, beides – Karriere und Muttersein – zu vereinen.

Instagram / sukiwaterhouse Taylor Swift und Suki Waterhouse

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson, Met Gala 2023

