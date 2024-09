Eric Sindermann würde TV-Karriere für Traumfrau aufgeben

Eric Sindermann (36) wurde durch Das Sommerhaus der Stars deutschlandweit bekannt. Die Aufmerksamkeit und die Gage genießt der Unternehmer, doch im Promiflash-Interview beim Mates Date "Summer Edition" verrät er, was ihm noch mehr bedeuten würde: "Ich glaube, wenn ich wirklich die richtige Liebe finde, ist es leider auch mit meiner Karriere im Trash-TV vorbei." Der Muskelprotz wolle in etwa zehn Jahren seine wahre Liebe finden. "Ich will auch noch zwei Kinder haben", betont er.

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de