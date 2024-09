Jeremy Allen White begeistert Fans in Unterwäsche-Kampagne

Jeremy Allen White (33) machte sich in den vergangenen Jahren durch Shows wie "Shameless" oder "The Bear" einen Namen. Er überzeugt jedoch nicht nur mit seinen Schauspielkünsten, sondern stellt jetzt auch erneut sein Modeltalent unter Beweis. Der Serien-Star ist nämlich das Gesicht der neuen Calvin-Klein-Kampagne! Auf den Aufnahmen posiert er überwiegend oberkörperfrei und in Unterwäsche, während er seinen durchtrainierten Körper präsentiert – der sich definitiv sehen lassen kann.

Dieser Meinung scheinen auch Jeremys Fans zu sein. Der "The Iron Claw"-Darsteller veröffentlicht auf Instagram nämlich zwei Bilder der Modekampagne – welche die Herzen seiner Follower höherschlagen lassen. "Er wird jedes Mal sexier, wenn ich ihn sehe", schreibt beispielsweise ein Nutzer unter dem Beitrag, während ein anderer anmerkt: "Ich bin verliebt." Außerdem scheinen die User nicht genug von den Fotos zu bekommen, wie ein weiterer Kommentar zum Ausdruck bringt: "Wie kann ich diesen Post tausendmal liken?"

Wenn es nach Sängerin Rosalía (31) geht, gilt für die Fans des 33-Jährigen jedoch das Motto "Nur gucken, nicht anfassen" – sie soll Jeremy nämlich seit einigen Monaten daten. Nachdem die beiden Anfang des Jahres beim Knutschen erwischt worden waren, wurden sie immer häufiger zusammen gesichtet. Jedoch warf ein Auftritt der Spanierin und des Schauspielers kürzlich ein paar Fragen auf: Im vergangenen Juli besuchten beide ein Event der Olympischen Spiele in Paris – verbrachten den Abend jedoch getrennt.

Mert Alas/Calvin Klein/MEGA Jeremy Allen White für Calvin Klein, August 2024

Getty Images Rosalía, Musikerin

