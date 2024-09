Machine Gun Kelly rührt Logan Paul mit Erziehungsratschlägen

Logan Paul (29) und Nina Agdal (32) erwarten aktuell ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Da konnte es sich Machine Gun Kelly (34) als Gast in Logans Podcast "Impaulsive" nicht nehmen lassen, seine eigenen Erfahrungen als Papa eines Mädchens mit dem Wrestler zu teilen. "Egal, was irgendjemand in ihrem Leben tut und egal, wen sie heiratet, du wirst immer der sichere Ort für deine Tochter sein", gab er dem Schauspieler mit auf den Weg und ergänzte: "Gib ihr all die Liebe, die so viele junge Mädchen und erwachsene Frauen hier draußen nicht bekommen." Logan schien von der Ansage des Rappers überwältigt zu sein und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. "Hau doch ab, Bruder", meinte der YouTuber total emotional.

Der "Home"-Interpret betonte weiter, wie wichtig eine enge Verbindung zwischen einem Vater und seinem Kind sei. "Alles, was du von dem Tag an tust, an dem sie gezeugt wird, bis zu dem Tag, an dem sie stirbt – einfach alles – wird sich auf sie auswirken", ließ MKG den Baywatch-Darsteller wissen und fügte hinzu: "Achte darauf, dass du das Mädchen nah bei dir hast." Dadurch werde sich Logans zukünftige Tochter an die Pheromone ihres Papas gewöhnen und diese langfristig mit etwas Positivem verknüpfen. "Meine Tochter kam zu mir und sagte: 'Ich brauche einfach eine Umarmung von dir. Es gibt nichts Besseres als die Umarmung meines Vaters'", teilte MGK seine eigenen Erfahrungen mit Tochter Casie (15) und erklärte: "Diese Nähe [kommt von] vielen Jahren, in denen ich ihr immer diese sichere Umarmung gegeben habe."

Im April hatten Logan und Nina auf Instagram verkündet, dass sie ein Baby erwarten. Zwei Wochen nach der freudigen Nachricht gaben die beiden auch das Geschlecht ihres Sprösslings bekannt. Statt einer Gender-Reveal-Party veranstalteten die Eltern in spe jedoch einen Wrestlingkampf. Wie TMZ berichtete, kämpfte ein Wrestler in einem blauen Outfit, während sein Gegner in Pink gekleidet war. Nach einem nervenaufreibenden Battle konnte sich der Wrestler in pinker Kleidung schließlich durchsetzen. Damit war klar: Logan und Nina werden ein Mädchen bekommen.

Getty Images Casie Colson Baker und Machine Gun Kelly im Dezember 2021

Getty Images Nina Agdal und Logan Paul im Mai 2024

