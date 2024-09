So heiß meditiert Sängerin Nicole Scherzinger auf Hawaii

Nicole Scherzinger (46) begeisterte ihre Fans, als sie in einem knappen schwarzen Bikini im Hawaii-Urlaub posierte. Die 46-jährige Sängerin der Pussycat Dolls nutzte die malerische Kulisse für eine spirituelle Meditationssession auf schwarzem Vulkangestein – und ließ ihre Follower auf Instagram daran teilhaben. Ohne Make-up und mit ihren natürlich fallenden, dunklen Haaren ließ sich Nicole beim Meditieren und beim Einnehmen verschiedener Yoga-Posen am Pool fotografieren. "Auf antikem Lava sitzend, verbinde ich mich mit den Wurzeln meiner Ahnen", schrieb sie in ihrer Bildunterschrift und betonte damit ihre hawaiianische Herkunft.

Neben den beeindruckenden Bildern kommentierten viele ihrer Follower die Fotos begeistert. Ein Fan schwärmte: "Sich mit den eigenen Wurzeln zu verbinden, ist so wichtig." Ein anderer fügte hinzu: "Du siehst aus, als ob du die Energie der Erde direkt kanalisierst. Absolut umwerfend." Besonders spannend: Erst vor Kurzem fungierte die Sängerin wieder als Synchronsprecherin in dem Disney-Film "Moana" und zollte damit ebenfalls ihrer hawaiianischen Herkunft Tribut. Sie schwärmte, wie The Sun berichtet: "Ich wusste, dass der Film über das polynesische Volk handeln würde, und ich bin so stolz, dass Disney unsere Kultur respektiert hat."

In "Moana" leiht die 46-Jährige ihre Stimme der Mutter von Moana. Wie sieht es bei ihr im Privatleben mit dem Kinderthema aus? Mit dem vollgepackten Terminkalender der Sängerin und ihrer Leidenschaft für die Musik sei es ein Balanceakt, Kinder und Karriere zu jonglieren. In einem früheren Interview mit The Times verriet Nicole: "Ich möchte ein Baby haben, aber die Arbeit ruft [...] Ich werde mir die Zeit nehmen müssen, denn ich kann es nicht erwarten, Kinder zu bekommen." Nach der Verlobung mit Thom Evans (39) hofften einige Fans auf gemeinsamen Nachwuchs.

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger, Sängerin

Getty Images Thom Evans und Nicole Scherzinger, 2023

