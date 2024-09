So verloren fühlte sich Demi Moore mit 40 im Filmgeschäft

Demi Moore (61) ist seit vielen Jahren eine feste Größe in Hollywood. Nach ihrem 40. Geburtstag kam die Schauspielerin diesbezüglich allerdings ins Grübeln. In einem Gespräch mit Interview Magazine verrät sie jetzt, wie sich ihre 40 Lebensjahre auf ihre Karriere in der Traumfabrik auswirkten. "Ich hatte '3 Engel für Charlie' gedreht und es gab eine Menge Diskussionen um meine Bikini-Szene. Es wurde viel darüber geredet, wie ich aussehe", erinnert sich der Filmstar und fügt hinzu: "Ich stellte dann fest, dass es keinen Platz für mich zu geben schien. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich nicht dazugehörte. Es war eher so, dass ich das Gefühl hatte: 'Ich bin nicht 20, ich bin nicht 30', aber ich war auch noch nicht das, was die Filmindustrie als Mutter ansah." Die "Ghost"-Darstellerin gesteht, dass sie sich mit 40 in der Branche "nicht tot, aber leer" fühlte.

Demi rührt gerade die Werbetrommel für ihren neuen Horrorfilm "The Substance". Darin spielt sie eine 50-jährige Berühmtheit, der es gelingt, sich durch eine ominöse Substanz vorübergehend zu verjüngen – mit schlimmen Folgen. In dem Interview bezeichnet sie den Film als "einzigartige Möglichkeit, sich mit dem Thema des Alterns, der gesellschaftlichen Konditionierung und dem Druck der männlich-idealisierten Frau auseinanderzusetzen, den wir Frauen auf uns genommen haben." An diese richtete der Hollywoodstar zugleich ermutigende Worte: "Es liegt eine große Kraft in dem Wissen, dass das, was wir uns selbst antun, eine Entscheidung ist, und dass wir auch eine andere Entscheidung treffen können."

Mit Filmen wie "Ein unmoralisches Angebot" und "G.I. Jane" gelang Demi in den 90er-Jahren nicht nur der große Durchbruch, sie wurde auch zum Sexsymbol Hollywoods gekürt. Heute verdreht die brünette Schönheit den Männern immer noch scharenweise die Köpfe. Erst im Juni dieses Jahres machten Gerüchte die Runde, dass sie und Joe Jonas (35) miteinander anbandeln sollen, nachdem die beiden zusammen in Cannes gesichtet worden waren. Vor allem der Sänger scheint größeres Interesse an der Schauspielerin zu haben. Ein Insider verriet dem Magazin Life & Style, dass er unentwegt den Kontakt zu ihr suche: "[Joe] schreibt ihr seither pausenlos SMS und fragt, wann sie wieder zusammen etwas unternehmen wollen." Die 61-Jährige soll allerdings Bedenken haben, was die Ernsthaftigkeit einer möglichen Beziehung mit dem Jonas Brothers-Star angeht.

