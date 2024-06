Dating-Gerüchte: Was läuft bei Joe Jonas und Demi Moore?

Joe Jonas (34) ist frisch getrennt. Doch kürzlich wurde er mit einer neuen Frau gesichtet: Demi Moore (61)! Fotos zeigen den Sänger und die Schauspielerin unter anderem beim Lunch im schicken Hotel du Cap-Eden-Roc in Antibes, Frankreich – Gesellschaft bekamen die zwei von Kevin Jonas (36) und Heidi Klum (51). Doch auch bei der amfAR Gala wurden sie gemeinsam gesehen. "Demi und Joe haben eine Freundschaft geschlossen. Sie haben gemeinsame Freunde und haben sich angefreundet", erklärt ein Insider laut Page Six. Doch weitere Quellen sprechen auch davon, dass die beiden ein romantisches Interesse aneinander haben könnten.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Joe und seine Freundin Stormi Bree Henley (33) sich getrennt haben. Rund sechs Monate waren der ehemalige Disney-Star und das Model ein Paar. Grund für das Liebes-Aus soll unter anderem der volle Terminkalender von Joe gewesen sein. "Wenn die richtige Person auftaucht, wird er sich definitiv Zeit für sie in seinem Leben nehmen. [...] Er hat nicht das Bedürfnis, sich in eine Beziehung mit jemandem zu stürzen. Wenn es passiert, dann passiert es", erklärte eine Quelle gegenüber Us Weekly.

Doch in puncto Liebe war bei dem Musiker in letzter Zeit noch viel mehr los. Im vergangenen Herbst hatte er bekannt gegeben, dass er und seine Frau Sophie Turner (28) getrennte Wege gehen. Kurz darauf lieferten sich die beiden Eltern von zwei Töchtern einen erbitterten Sorgerechtsstreit und Scheidungskrieg vor Gericht – bis heute ist noch nicht alles in trockenen Tüchern. "Ich bin unglücklich über die Art und Weise, wie sich alles abgespielt hat, vor allem, wenn es um meine Kinder geht. Sie sind die Opfer in all dem", stellte die Game of Thrones-Darstellerin jüngst gegenüber Vogue klar.

Getty Images Demi Moore beim Cannes Filmfestival 2024

Getty Images Joe Jonas beim March Madness Music Festival im April 2024

