Tori Spellings Sohn schläft in Kleidung für den nächsten Tag

Tori Spelling (51) ist fünffache Mutter: Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Dean McDermott (57) bekam sie ihre Söhne Liam (17), Finn (12) und Beau (7) sowie ihre Töchter Stella (16) und Hattie (12). Das bedeutet, dass die Schauspielerin zu Hause alle Hände voll zu tun hat – weswegen sie sich eine Taktik ausgedacht hat, die ihr das Leben zumindest am Morgen ein wenig erleichtert. "Bei meinem Jüngsten bin ich so faul geworden, [...] dass ich ihn am Abend in seine Kleidung für den nächsten Tag stecke", verrät sie jetzt in ihrem Podcast "misSPELLING".

Demnach folge der 7-jährige Beau einer bestimmten Routine, von der sie ihn leicht überzeugen konnte. "Er isst zu Abend, er badet – manchmal – und dann sage ich: 'Hey, Kumpel. Es spart fünf Minuten, wenn wir uns jetzt anziehen, und dann kannst du länger schlafen'", erklärt Tori und fügt hinzu: "Und er sagt: 'Ja.' Also schläft er in seinen Klamotten." Ihren Sohn bereits am Vorabend anzuziehen, habe auch für die Beverly Hills, 90210-Darstellerin ihren Vorteil – denn auch sie könne dafür morgens länger im Bett liegen bleiben.

Es dürfte Fans nicht überraschen, dass die 51-Jährige versucht, sich ihr Leben mit fünf Kindern so einfach wie möglich zu gestalten. Tori hatte Ende März nach 18 Jahren Ehe die Scheidung von Schauspieler und Vater ihrer Kinder Dean eingereicht – weshalb die vergangenen Monate eine Umstellung für sie waren, wie People berichtete. Wie ein Insider betonte, gewöhne sie sich noch daran, "alleinerziehende Mutter zu sein."

Instagram / stella_mcdermott08 Tori Spelling, Ex Dean McDermott und ihre fünf Kinder im April 2023

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott, Schauspieler

