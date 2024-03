Tori Spelling gewöhnt sich an das Leben als Single-Mutter

Tori Spelling (50) gewöhnt sich Schritt für Schritt an ihr neues Leben! Die US-amerikanische Schauspielerin hat vor wenigen Tagen offiziell die Scheidung von ihrem langjährigen Ehemann Dean McDermott (57) eingereicht. Gegenüber People gewährt ein Insider jetzt Einblicke in das Leben der ehemaligen Beverly Hills, 90210-Darstellerin nach dem Ehe-Aus. Der Informant betont, dass sich Tori gerade "daran gewöhnt, eine alleinerziehende Mutter zu sein." Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann hat sie die Kinder Beau, Finn, Hattie, Stella und Liam, mit denen sie nun in ein Mietshaus gezogen ist.

Bis jetzt ist aber noch nicht offiziell beschlossen, wie es mit der Erziehung der gemeinsamen Kinder in Zukunft weitergeht. Laut Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, hat Tori im Rahmen der Scheidung das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht für die Kinder beantragt. Andererseits bittet sie aber auch um geteiltes Sorgerecht – also darum, dass sowohl sie als auch ihr Ex Dean finanziell für die Kinder aufkommen. Zudem ist sie offen dafür, dass der kanadische Schauspieler ein Besuchsrecht für seinen Nachwuchs erhält.

Tori und Deans Liebe zerbrach aber schon einige Monate vor der offiziellen Einreichung der Scheidung. Laut den Papieren hat die Familienmutter als Datum der Trennung den 17. Juni 2023 angegeben. Außerdem gab sie als offiziellen Grund für das Ehe-Aus "unüberbrückbare Differenzen" an. Abseits der offiziellen Scheidung deutete sie aber auch schon an, dass sie in ihrem neuen Podcast über die Trennung auspacken will...

Getty Images Tori Spelling und ihre Kinder beim iHeartRadio Jingle Ball, 2023

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott, Dezember 2018

