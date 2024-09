George Clooney und Brad Pitt kellnern bei Dinner in Venedig

George Clooney (63) und Brad Pitts (60) neuer Apple-TV-Film "Wolfs" feierte am 1. September bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig Premiere. Zur Feier des Tages genehmigten sich die beiden Hauptdarsteller mit einigen Führungspersonen des Streaminganbieters und ihren Partnerinnen Amal Clooney (46) und Ines De Ramon ein exklusives Dinner in der schwimmenden Stadt. Wie ein Mitglied der Apple-TV-Gruppe gegenüber People ausplauderte, nahm der Abend eine unerwartete Wendung. "George übernahm für etwa eine halbe Stunde die Leitung des Restaurants. Er ging zu all unseren Tischen und tat so, als ob er die Bestellungen aufnehmen würde", berichtete die Quelle und ergänzte: "Oh, und übrigens, sein Handlanger war Brad Pitt. Wer soll uns das jemals glauben?"

Weiter hieß es, dass die Gerichte auf der Speisekarte sehr komplex und ausführlich beschrieben worden seien. "George hat sie einfach auf seine Weise interpretiert, und das war absolut witzig. Er hat uns alle vor Lachen zu Tränen gerührt", betonte der Mitarbeiter des Video-on-Demand-Dienstes. Für den "Up in the Air"-Darsteller war es nicht der erste Besuch in dem Restaurant. George besucht das Lokal regelmäßig, wenn er in Venedig ist. So war der Hollywoodstar zuletzt im August vergangenen Jahres mit seiner Frau dort zu Gast. Nach der erfolgreichen Serviceleistung der beiden Schauspieler teilten Mitarbeiter des Restaurants sogar einen Schnappschuss mit den weltberühmten Kellnern auf ihrem Instagram-Kanal.

George und Brad verbindet nicht nur die Schauspielerei, sondern auch eine enge Freundschaft. Neben ihrer gemeinsamen Zeit am Set verbringen sie auch gerne ihre Freizeit miteinander. So soll Brad seinem Kumpel laut Page Six erst kürzlich einen Besuch in seiner Luxusvilla am Comer See abgestattet haben. Der "Fight Club"-Star soll gegenüber einem Flughafenmitarbeiter ganz offen ausgeplaudert haben, dass er nach Italien fliege, um eine entspannte Zeit mit George und Amal zu verbringen.

Getty Images Amal Clooney, George Clooney, Ines de Ramon und Brad Pitt, 2024

Getty Images Brad Pitt und George Clooney, Januar 2012

