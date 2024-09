Heißer Strandtag mit Kate Moss: Rita Ora teilt Urlaubsfotos

Rita Ora (33) gewährt ihren Fans Einblicke in ihren Sommer. Besonders im August scheint die Sängerin einige schöne Momente erlebt zu haben, die sie ihren Followern nicht vorenthalten möchte. "Wie kann ich den vergangenen Monat in einem Post zusammenfassen? Außerdem: Seit wann kann man mehr als zehn Bilder in einem Beitrag haben? Das kommt mir sehr gelegen", schreibt sie auf Instagram. Während Rita in den meisten Schnappschüssen ihre Outfits vor traumhaften Kulissen zur Schau stellt, posiert sie auch im Bikini auf der Treppe einer Jacht. Besonders zu gefallen scheint ihren Fans das Bild, auf dem sich Kate Moss (50) zu Rita gesellt. Das Model sitzt darauf im Bikini auf ihren Schultern, während sie selbst auf einer Liege am Strand hockt.

Fans zeigen sich begeistert und überschlagen sich in den Kommentaren mit Komplimenten. "Rita, du siehst so gut aus, einfach wow!", schwärmt ein Fan, während ein anderer hinzufügt: "Es ist Kate auf deinen Schultern für mich." Neben den sonnigen Schnappschüssen hat Rita auch beruflich Grund zur Freude: Gegenüber Mirror verriet sie, dass sie eine neue Filmrolle ergattert habe und auch neue Musik in Arbeit sei. Die Sängerin, die 2012 mit "Hot Right Now" berühmt geworden war, erzählte: "Ich habe hart an neuer Musik gearbeitet und etwas ganz Besonderes kommt bald."

Ritas Ehe mit dem Filmregisseur Taika Waititi (49) scheint ebenfalls bestens zu laufen, wie sie selbst gegenüber dem Medium weiter verriet: "Ich genieße die Reise, und ich schätze mich glücklich, dass ich jemanden gefunden habe, der meine Träume unterstützt und mir dabei hilft, eine bessere Version meiner selbst zu sein." Gleichzeitig hatte die Musikerin vor wenigen Wochen auch schlechte Neuigkeiten für ihre Fans: Wegen gesundheitlicher Probleme, die sie in ein Krankenhaus in Ungarn gebracht hatten, hatte sie einen Auftritt beim Campus Fesztivál absagen müssen.

Instagram / ritaora Rita Ora im August 2024

Instagram / ritaora Rita Ora, Sängerin

