So freizügig stolziert Rita Ora durch den Security-Check

An den Sicherheitskontrollen in Flughäfen kommen selbst Megastars wie Rita Ora (33) nicht herum. Doch während anderen Menschen kurz vor Abflug die Knie schlottern, bleibt die Sängerin ganz cool. Mit einem Foto, das die 33-Jährige nun auf ihrem Instagram-Profil teilt, beweist sie einmal mehr, dass die Welt ihr Zuhause ist: Nur knapp bekleidet passiert sie den Security-Check an einem rumänischen Flughafen. Den freizügigen Schnappschuss kommentiert die Musikerin mit den Worten: "Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem einer von uns der Bösewicht sein muss...In 24 Stunden um die Welt." Die Fans sind von ihrer skurrilen Darbietung hingerissen. Ein User äußert sich: "Wie sie durch die Sicherheitskontrolle läuft, ist einfach verrückt." Ein anderer Nutzer jubelt: "Der Sicherheitscheck – ich sterbe vor Lachen." Aber warum zeigt sich die "Don't Think Twice"–Interpretin überhaupt so hüllenlos?

Rita performte kurz vor der Sicherheitskontrolle noch auf der Bühne. Am 17. August gab sie ein Konzert im Civic Park in der rumänischen Stadt Timișoara – in genau diesem Outfit. Zeit zum Umziehen blieb der Britin offenbar nicht. Nach ihrem Auftritt ging es für sie direkt weiter zur nächsten Location. Einen Tag zuvor gab die Musikerin ihre Songs in Bratislava zum Besten. Derzeit befindet sich der Popstar noch bis zum 26. August auf Tour.

Zeit für ihre Liebsten findet Rita während ihres turbulenten Tourlebens dennoch. Erst am Tag vor ihrem Konzert in Rumänien feierte sie den 49. Geburtstag ihres Ehemanns Taika Waititi (49) auf Ibiza. Doch das Pärchen war nicht alleine – hochkarätige Gäste, darunter Camila Cabello (27) und Salma Hayek (57), ließen sich den Spaß nicht entgehen. Den Ehrentag des Starregisseurs hielt die "I Will Never Let You Down"–Interpretin mit einer Bilderreihe im Netz fest. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Löwe. Mit einigen Erinnerungen und Lachern", schwärmt sie darunter von ihrem Herzensmenschen.

Getty Images Rita Ora während eines Auftritts

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora auf der Met Gala 2024

