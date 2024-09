Im Dschungelcamp: Georgina Fleur sorgte sich um ihre Tochter

Nach 17 Tagen steht es fest: Georgina Fleur (34) ist die Königin des Allstars-Dschungelcamps. Zusammen mit ihren Mitstreitern kämpfte sie gegen Hunger und Müdigkeit und schlug sich durch die verrücktesten, gruseligsten Dschungelprüfungen. Wie die TV-Bekanntheit in "Die legendäre Stunde danach" preisgibt, gab es aber etwas, das sie viel mehr belastet habe als die Herausforderungen im Dschungel. Schlimmer als alles andere sei es für sie gewesen, nicht bei ihrer Tochter sein zu können. "Es war so hart, 17 Tage nichts von meinem Kind zu hören", erzählt sie und erklärt genauer: "Im Dschungeltelefon habe ich immer nach ihr gefragt, aber du bekommst da drin keine Antwort. Die sagen immer nur 'Alles gut, alles gut!' Als wärst du verrückt."

Es sei das erste Mal für sie gewesen, so lange von ihrer Tochter getrennt zu sein. Sie habe vorher nie mehrere Tage lang ein Format gedreht oder gearbeitet und sich entsprechend viele Sorgen gemacht: "Ich saß teilweise im Dschungeltelefon und hab so geheult. [...] Es war auf jeden Fall das Schlimmste für mich", erinnert sich Georgina und fügt hinzu: "Ich hab immer so Angst um meine Tochter. Ich hatte zwischendrin Todesangst um sie." Woher diese Todesangst kommt, hat sie nicht weiter ausgeführt. Dennoch war die Tortur es ihr wert: Wie sie bereits in der Show erzählte, wird sie das gewonnene Preisgeld von 100.000 Euro nur für ihre Tochter anlegen.

Georgina und der Vater ihrer Tochter, Kubilay Özdemir, durften den Sprössling im Jahr 2021 willkommen heißen. Mittlerweile erzieht die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin die Kleine allerdings allein in ihrer Wahlheimat Dubai. Mit dieser Entscheidung scheint sie nach wie vor ziemlich glücklich zu sein: Im afrikanischen Buschland erzählte sie unter Tränen, wie sehr sie in der Beziehung mit dem Unternehmer gelitten habe. Er habe sie sogar vor den Augen der Tochter geschlagen und ihr die Nase gebrochen.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, 2023

Instagram / georginafleur.tv Kubilay Özdemir in Dubai

Könnt ihr die Sorgen von Georgina um ihre Tochter nachempfinden? Ja, es muss für sie echt schlimm gewesen sein. Nein, ich glaube, sie übertreibt. Ergebnis anzeigen



