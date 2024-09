Nach Suris Auszug: Katie Holmes geht jetzt an den Broadway

Vor wenigen Tagen machte sich Katie Holmes' (45) Tochter Suri Cruise (18) auf den Weg nach Pittsburgh, um dort die Privatuniversität Carnegie Mellon zu besuchen. Nach dem Auszug ihres Kindes ist der Schauspielerin allerdings nicht langweilig. Die Ex-Frau von Tom Cruise (62) arbeitet derzeit nämlich an einem Broadway-Stück, wie sie selbst voller Stolz am Freitag auf ihrem Instagram-Kanal verkündet: "Ich liebe die Arbeit an 'Our Town Broadway'. Wir proben gerade und haben eine tolle Zeit."

Ihren Fans teilt sie in diesem Beitrag außerdem mit, welche berühmte Kollegin ihr bei dieser Theaterproduktion auf der Bühne zur Seite steht – die laut ihr "sehr talentierte und freundliche" Zoey Deutch (29)! In den Kommentaren unter dem Post ist zu sehen, dass die Bewunderung nicht einseitig ist, da Zoey liebevoll kommentiert: "Ich liebe euch!" Zur Besetzung gehören neben den beiden Darstellerinnen unter anderem auch der The Big Bang Theory-Star Jim Parsons (51). Ihre zahlreichen Anhänger fordert Katie schließlich auf: "Kommt und seht 'Our Town Broadway'! Die Voraufführungen beginnen am 17. September. Wir eröffnen am 10. Oktober!"

Obwohl die 45-Jährige sich einen spannenden Zeitvertreib gesucht hat, scheint sie es doch nicht allzu lange ohne ihre einzige Tochter auszuhalten. Das nächste Wiedersehen der beiden ist bereits fest geplant! Wie ein Insider gegenüber Daily Mail kürzlich verriet, wird sie Suri Ende September beim Elternwochenende an ihrer Uni sehen: "Katie freut sich darauf, ihr Kind in der Schule zu besuchen, sie freut sich für sie und möchte ein Teil davon sein."

Getty Images Zoey Deutch, Schauspielerin

ActionPress Katie Holmes mit ihrer Tochter Suri in New York

