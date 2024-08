Suri am College: Mama Katie Holmes plant schon einen Besuch

Katie Holmes (45) hat sich wohl noch nicht so ganz damit arrangiert, dass sie ihre einzige Tochter Suri Cruise (18) nicht mehr bei sich hat. Vor einer Woche zog der Sprössling von Katie und Tom Cruise (62) nach Pittsburgh, um dort die Privatuniversität Carnegie Mellon zu besuchen. Damit die Sehnsucht nicht allzu groß wird, ist das nächste Wiedersehen bereits in trockenen Tüchern – Ende September wird die Schauspielerin ihrer Tochter am Elternwochenende der Uni einen Besuch abstatten. "Katie freut sich darauf, ihr Kind in der Schule zu besuchen, sie freut sich für sie und möchte ein Teil davon sein", verriet ein Insider Daily Mail.

Vor einer Woche wurde das Mutter-Tochter-Duo beim Umzug auf dem Gelände der Uni gesehen. Katie und Suri trugen einige Taschen und Koffer quer über den Campus zum Studentenwohnheim. Nicht anwesend war Papa Tom – er übernimmt dafür die Kosten für die Ausbildung seiner Tochter. Das wurde bei der Scheidung von Katie und Tom im Jahr 2012 so festgelegt. "Er hat nie gezögert, den Unterhalt und die Ausgaben für seine Tochter zu bezahlen. Er kommt seiner Verpflichtung nach", bestätigte ein Insider. Suris jährliche Studiengebühren an der Carnegie Mellon sollen bei umgerechnet rund 58.000 Euro liegen.

Seit Suris Auszug vor wenigen Tagen lebt Katie allein in ihrer Wohnung in New York City, über 500 Kilometer von ihrer Tochter entfernt. Derzeit soll sie sich mit neuen Hobbies und dem Fokus auf die Arbeit ablenken. Dennoch überwiegt die Freude über den aufregenden neuen Lebensabschnitt ihres Sprösslings. "Ich bin stolz auf meine Tochter. Natürlich werde ich die Nähe vermissen, aber ich freue mich sehr für sie", beteuerte sie kürzlich im Interview mit Town & Country.

Anzeige Anzeige

ActionPress Suri Cruise, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Holmes und Suri Cruise im Juni 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Katie schon den nächsten Besuch bei Suri geplant hat? Süß, das Wiedersehen wird bestimmt für beide total schön! Sie sollte Suri auch genug Freiraum lassen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de