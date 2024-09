"Rausgeschmissen": John Stamos gehörte fast zu Scientology

Scientology wird weltweit als eine sehr kontroverse Religion angesehen – und wie John Stamos (61) nun offenbarte, wäre er beinahe Teil dieser Bewegung geworden. Im "Friends in High Places"-Podcast erzählte der Full House-Star, er sei im Alter von 17 Jahren der Einladung eines "heißen" Mädchens aus seinem Schauspielkurs gefolgt, die ihn zu einem Gebäude der Organisation führte. Jedoch habe er sich dort nicht lange aufgehalten. "Ich habe so viel herumgealbert, dass sie sagten: 'Verschwinde'. Sie haben mich einfach rausgeschmissen", verriet er.

Dabei war John nicht abgeneigt, der Scientology-Kirche beizutreten. Neben dem Mädchen aus seinem Kurs sei nämlich auch Schauspieler John Travolta (70), der 1975 Mitglied wurde, eine Inspiration für ihn gewesen. "Als ich ['Grease'] gesehen habe, dachte ich: 'Das will ich auch sein.' Ich wollte John Travolta sein", erinnerte sich der You-Darsteller. Jedoch habe sich der mittlerweile 61-Jährige mit seinem Besuch unsympathisch gemacht und mit einer Maschine, die sich "E-Meter" nennt und laut der offiziellen Scientology-Website "den geistigen Zustand oder die Veränderung des Zustands einer Person" misst, herumgespielt – was zu seinem Rauswurf führte.

Doch auch wenn John nicht zu den Scientology-Anhängern gehört, gibt es einige andere Prominente, die der Kirche im Laufe der Jahre beigetreten sind. Neben dem "Pulp Fiction"-Star zählen beispielsweise die Schauspieler Tom Cruise (62), Juliette Lewis (51) und Elisabeth Moss (42) zu den bekannten Scientologen. King of Queens-Star Leah Remini (54) war ebenfalls lange Teil der umstrittenen Religion. Sie stieg jedoch 2013 aus der Sekte aus und verklagte diese sogar vergangenes Jahr, wie sie auf Instagram erklärte: "Nach 17 Jahren der Belästigung, Einschüchterung, Überwachung und Diffamierung reiche ich Klage gegen Scientology und [den Vorsitzenden] David Miscavige ein."

Anzeige Anzeige

Sundholm,Magnus John Stamos, "Full House"-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Leah Remini bei einer Preisverleihung in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr erwartet, dass John fast der Scientology-Sekte beigetreten wäre? Mich wundert in dieser Branche tatsächlich gar nichts mehr. Nein, bei ihm hätte ich das niemals gedacht! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de