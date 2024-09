Theresia Fischer präsentiert das Endergebnis ihrer Bein-OPs

Damit überragt Theresia Fischer (32) auf dem roten Teppich ab sofort fast alle! Die einstige GNTM-Teilnehmerin hat gerade ihre achte und letzte Bein-OP hinter sich gebracht. Bei der Bild-Red Night präsentierte sie nun stolz ihre 2,04 Meter große Erscheinung auf dem roten Teppich. Nur mit einem silbernen Glitzerblazer und gleichfarbigen XXL-Plateau-Stiefeln bekleidet – ohne die sie "nur" 1,84 Meter misst – setzte die Blondine ihre langen Beine auf den Paparazzi-Bildern in Szene. Dieses besondere Outfit habe sich Theresia bereits vor drei Jahren gekauft, wollte es jedoch erst dann ausführen, wenn ihre Beinverlängerung ein für allemal abgeschlossen ist.

Dass diese langjährige Prozedur nun ein Ende gefunden hat, erleichtert die Blondine enorm, wie sie im Interview mit dem Newsblatt verrät: "Ich bin einfach froh, dass ich mit dieser Sache komplett abgeschlossen habe." Mittlerweile seien ihre Beine wieder so, "dass ich wieder ordentlich laufen kann". Ihre körperliche Veränderung bringt sogar einen Vorteil mit sich, wie sie weiter verrät: "Ich muss schon sagen, ich bin jetzt viel flexibler und filigraner – und das auch im Bett. Weil die Proportionen ausgeglichen sind."

Für die insgesamt acht Operationen musste Theresia ziemlich tief in die Tasche greifen: Mehr als 100.000 Euro kostete sie diese Veränderung. Für die Beinverlängerung entschied sie sich 2016, nachdem ihr damaliger Freund den Wunsch einer größeren Partnerin geäußert hatte. "Es gab jemanden, von dem ich so abhängig [...] war, dass ich gesagt habe, ich mache das. Weil ich wusste, dann bekomme ich Anerkennung und Liebe", äußerte sich die 31-Jähre im vergangenen Jahr bei ihrem Gastauftritt bei "Britt – Der Talk" über den Hintergrund der Eingriffe. Seit 2016 hatte sie sich dann ihre Beine um insgesamt 14 cm verlängern lassen und ist so von 1,70 auf 1,84 Meter gewachsen.

