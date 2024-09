Zac Efron zeigt sich jetzt erstmals nach seinem Pool-Unfall

Erst kürzlich bestand Sorge um Zac Efron (36): Der Schauspieler wurde aufgrund eines ungünstigen Aufschlags im Pool ins Krankenhaus gebracht. Jetzt tritt er das erste Mal wieder in der Öffentlichkeit auf und beweist allen: Es geht ihm gut! Der High School Musical-Star besuchte am vergangenen Wochenende die amfAR Gala während des Venice Film Festivals. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist er schick gekleidet und trägt einen schwarzen Anzug mit schwarzem Shirt darunter, eine Sonnenbrille rundet sein Outfit ab.

Auch wenn der 36-Jährige mittlerweile wieder lächelt, sah das im vergangenen Monat wohl noch anders aus. Zac soll nämlich Anfang August während seines Urlaubs auf Ibiza einen Sprung ins flache Wasser gemacht haben und mit seiner Brust auf den Boden des Schwimmbeckens aufgeprallt sein. Wie TMZ berichtete, habe der "The Iron Claw"-Darsteller wohl viel Wasser verschluckt und sei für kurze Zeit ohnmächtig gewesen. Laut Infos der Bild musste er sogar wiederbelebt werden.

Ob dem wirklich so war, bestätigten bisher weder Zac noch sein Management. Bereits wenige Tage nach seinem Unfall gab Zac auch im Netz Entwarnung: Er veröffentlichte einen Schnappschuss in seiner Instagram-Story, der ihn oberkörperfrei beim Training zeigte, und vermittelte so seinen Fans, dass der Aufprall keine bleibenden Schäden hinterlassen hatte. "Glücklich und gesund – danke für die guten Wünsche", schrieb die "The Greatest Showman"-Bekanntheit dazu.

Getty Images Zac Efron, US-amerikanischer Schauspieler

Instagram / zacefron Zac Efron auf Ibiza, 2024

