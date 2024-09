Fans spekulieren: Kündigt Hilary Duff bald neue Musik an?

Vor vier Jahren beglückte Hilary Duff (36) ihre Fans zuletzt mit Musik. Die US-Amerikanerin veröffentlichte 2020 gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Sänger Matthew Koma, eine Coverversion des Songs "Never Let You Go" von Third Eye Blind. 2016 zeigte die Schauspielerin der Welt wiederum ihr musikalisches Talent, als sie ein Cover von Fleetwood Macs "Little Lies" aufnahm, um die zweite Staffel der Serie "Younger" zu promoten. Im vergangenen Monat teilte die vierfache Mutter eine Bilderreihe aus ihrem turbulenten Familienalltag auf ihrem Instagram-Profil. Dabei ist aufmerksamen Beobachtern etwas ganz Besonderes aufgefallen: Unter die süßen Fotos ihrer Rasselbande schlichen sich auch einige Aufnahmen aus dem Studio, was die Gerüchteküche um ein neues Album des Lizzie McGuire-Stars ordentlich anheizte. "Ich sehe, du hast dich auf ein paar Studiobilder geschlichen! Das ist keine Übung", kommentierte ein User aufgeregt. "Warte, nimmst du neue Musik auf? Oh mein Gott, kommt die Königin der Popmusik zurück? Wir brauchen dich, um die Musikindustrie wieder aufzumischen", äußerte sich ein anderer Nutzer begeistert.

Hilary verriet Access Hollywood im Dezember 2023, dass sie eines Tages wieder Musik machen möchte. Gleichzeitig gestand sie: "Ich möchte meine Kinder nicht dafür verantwortlich machen, aber ich bin im Moment so sehr in die Mutterschaft vertieft." Der "Come Clean"-Interpretin sei ein routinierter Alltag wichtig – den gebe das Musikgeschäft aber oftmals nicht her. "Es ist so viel einfacher, einen Schauspieljob zu buchen und zu sagen: 'Okay, ich muss um 6 Uhr morgens bei der Arbeit sein und dann werde ich um 9 Uhr abends fertig sein und dann nach Hause kommen'", erklärte die "Cinderella Story"-Bekanntheit und ergänzte: "Ich stecke mitten in meinem echten Leben, der Gegenwart, und die Musik ist ein großer Teil meiner Vergangenheit. Ich muss also einen Weg finden, diese beiden Dinge zu vereinen." Die 36-Jährige glaube jedoch fest daran, dass dies irgendwann der Fall sein wird. "Ich denke [...] etwas wird mich überkommen, und dann muss ich es einfach tun. Es wird also passieren – ich weiß nur nicht, wann", stellte sie im Interview klar.

Erst im Mai durfte Hilary ihr viertes Kind auf der Welt begrüßen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Matthew ist es der dritte Nachwuchs. Auf insgesamt fünf Instagram-Fotos ließ die 36-Jährige die Öffentlichkeit an dem intimen Moment teilhaben, der die Wassergeburt ihrer Tochter bildlich festhält. "Townes Meadow Bair, jetzt wissen wir, warum sie uns so lange hat warten lassen. Sie hat diese Wangen perfektioniert!", kommentierte die Schauspielerin unter anderem ihren Beitrag im Netz.

Hilary Duff und Matthew Koma im März 2023

Hilary Duff mit Tochter Townes im Juni 2024

