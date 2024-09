Katie Price' Ex Carl Woods schießt gegen ihre neue Beziehung

Carl Woods (35) hat wohl noch ein Hühnchen mit seiner Ex-Freundin Katie Price (46) zu rupfen. Der britische Reality-TV-Teilnehmer und das ehemalige Boxenluder gingen von 2020 bis 2023 gemeinsam durchs Leben. Mittlerweile ist Katie an den ehemaligen "Married At First Sight"-Teilnehmer John Joe Slater vergeben. Ex-Freund Carl äußerte sich im Gespräch mit Closer nun zu ihrer neuen Beziehung und prophezeit der Liebesgeschichte ein bitteres Ende: "Ich bin eine starke Person und sie hat mich zu Hackfleisch verarbeitet. Wenn sie [mit ihm] also das Gleiche macht, hat der arme Kerl keine Chance. Wir reden über Fremdgehen, aber so ist das Leben, wenn man mit ihr zusammen ist. Sie wird nie aufhören."

Doch damit nicht genug: Carl meint außerdem, dass Katies Beziehungen nur aus "Langeweile" entstanden sind und merkt zudem an, dass die neuen Partner seiner Ex immer jünger werden. "Bald wird sie sich mit Jungs treffen, die so alt sind wie Junior (19) [Katies Sohn] – er wird in ein paar Jahren 25 sein. Psychologisch gesehen denkt Katie immer noch, dass sie jung ist und sie will beweisen, dass sie immer noch all die jungen Männer bekommen kann. Das macht ihr Spaß", behauptet der 35-Jährige.

Katie und Carl führten drei Jahre lang eine On-off-Beziehung. Im Juli wurde dann publik, dass das Erotikmodel ihren Ex rund ein Jahr vor dem endgültigen Aus ihrer Beziehung betrogen hat. In Nachrichten, die The Sun vorliegen, gab sie zu, "betrunkenen Sex" mit einem einstigen englischen Nationalspieler gehabt zu haben. "Ich kann es nicht abstreiten, es ist meine Schuld. Es tut mir leid, ich werde dich immer lieben", soll sich Katie gegenüber Carl geäußert haben. Dieser antwortete darauf, "am Boden zerstört" zu sein.

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price im März 2024

MEGA Carl Woods und Katie Price, Juli 2023

