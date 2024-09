Kennt Marc Terenzi ihn? Verenas Knutsch-Flirt ist wohl Biker

Vor wenigen Tagen wurde Verena Kerth (43) dabei erwischt, wie sie im Hamburger Rotlichtviertel St. Pauli leidenschaftliche Küsse mit einem glatzköpfigen Mann austauschte. Doch wer ist der geheimnisvolle Unbekannte, mit dem sich die Moderatorin an dem Abend vergnügte? Wie nun Bild aus Verenas Umfeld erfahren hat, soll es sich bei dem Fremden um ein Mitglied des berüchtigten Motorradclubs Hells Angels handeln.

Verena und der Biker sollen sich auch nicht erst seit gestern kennen. "Die beiden kennen sich schon länger, das läuft eine ganze Zeit", verrät eine nahestehende Quelle gegenüber dem Blatt und fügt hinzu: "Sie waren häufiger zusammen unterwegs." Besonders brisant: Der Rocker soll laut der Zeitung auch eine Verbindung zu ihrem Ex-Partner Marc Terenzi (46) haben. Genauere Details zu dem Verhältnis der beiden Männer sind jedoch noch nicht bekannt.

Mit ihrem turbulenten Liebesleben bleibt Verena ihrer Linie offenbar treu. Ende Juli bestätigte sie die Trennung von Marc – und das, obwohl die beiden schon eifrig ihre Hochzeit geplant hatten. "[...] Marc und ich hatten unübersehbar eine harte Zeit und sind bereits seit Längerem kein Paar mehr", erklärte sie in einer Instagram-Story und fügte hinzu: "Es wird noch dauern, bis ich all das, was passiert ist, wirklich verarbeitet habe, aber loszulassen war ein erster, sehr heilsamer Schritt." Wie ernst die Sache zwischen ihr und dem neuen Flirt ist, bleibt abzuwarten.

Getty Images Verena Kerth, Moderatorin

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi

