Romeo Beckham feiert Geburtstag mit der Family in Las Vegas

Am vergangenen Sonntag wurde Romeo Beckham 22 Jahre alt – diesen Anlass feierte er gebührend. Gemeinsam mit seinen Eltern Victoria (50) und David Beckham (49) sowie mit seinen jüngeren Geschwistern Cruz (19) und Harper Seven (13) ging es an einen ganz besonderen Ort! Eindrücke des Trips gab es nun von Mama Victoria: Auf Instagram hat die Designerin einige Fotos geteilt. "Ein tolles Wochenende in Vegas, um Romeo (22) zu feiern, wir lieben dich so sehr!", schrieb sie dazu. Auch Brooklyn (25) erwähnte sie in ihrem Kommentar – ihr ältester Sohn schien bei dem Familientrip nämlich zu fehlen.

Auch wenn der 25-Jährige wohl nicht dabei sein konnte, sieht es so aus, als hätte der Rest der Familie das Wochenende in vollen Zügen genossen. Auf den Fotos sieht man alle gemeinsam vor der atemberaubenden Skyline der amerikanischen Party-Stadt und beim Sushi-Essen. Auf einem weiteren Bild posiert das Geburtstagskind mit ein paar überdimensionalen Luftballons. Auch auf seinem eigenen Social-Media-Account gab Romeo ein Update. Mit einem Bild von sich und seinem Geburtstagskuchen bedankte er sich bei seinen Fans für die Glückwünsche und markierte außerdem seine Familienmitglieder.

Dass der 22-Jährige seinen Geburtstag lieber mit Mum, Dad und seinen Geschwistern feiert, statt mit seinen Freunden, wirkt vielleicht untypisch – echte Fans werden davon aber nicht allzu überrascht sein. Romeo steht seinen Eltern sehr nahe und auch karrieretechnisch orientiert er sich an ihnen. In der Vergangenheit drehte sich in seinem Leben alles um Fußball – ganz genau wie bei Fußball-Legende David. Nun will er aber wohl doch in die Fußstapfen seiner Mutter treten: Wie The Sun erfahren haben will, soll Romeo vor Kurzem ein neues Vertragsangebot von Brentford FC abgelehnt haben, um stattdessen einen Vertrag bei der Pariser Modelagentur Safe Management zu unterschreiben.

Instagram / victoriabeckham Romeo Beckham im September 2024

Getty Images Romeo Beckham, Fußballer

