Lässiges Outfit: Romeo Beckham feierte seinen 22. Geburtstag

Romeo Beckham ist ein Jahr älter! Der Sohn von David (49) und Victoria Beckham (50) feierte am Sonntag seinen 22. Geburtstag. Anlässlich seines Ehrentages teilte der Promispross ein Bild von sich und einer Schokoladentorte auf Instagram, in der ein Schild mit der Aufschrift "Happy Birthday" steckte. Locker lässig lächelte Romeo in die Kamera. An seinem Geburtstag entschied er sich für ein ganz legeres Outfit: ein weißes T-Shirt, kurze Jeansshorts und neongrüne Schlappen. Zu dem Schnappschuss schrieb er: "Danke an alle für die Geburtstagswünsche" und markierte seine Eltern und seine beiden Brüder unter dem Beitrag. Da seine kleine Schwester offenbar noch kein Social-Media-Profil besitzt, nannte er ihren Namen nur in Form eines Hashtags.

Natürlich widmete auch Papa David seinem zweitältesten Kind rührende Zeilen im Netz. In seiner Story teilte er zunächst einige Babyfotos von Romeo und schrieb anschließend zu einem Kinderfoto des Fußballers: "Herzlichen 22. Geburtstag für meinen wunderschönen Jungen. Wir sind so stolz auf den Mann, zu dem du geworden bist, freundlich, leidenschaftlich und hart arbeitend. Hab den schönsten Tag, denn du hast ihn verdient. Ich liebe dich so sehr, Kumpel." Auch Mama Victoria schloss sich ihrem Ehemann an und schrieb zu einem gemeinsamen Foto des Mutter-Sohn-Gespanns: "Du bist dabei, ein aufregendes neues Kapitel zu beginnen und wir könnten uns nicht mehr für dich freuen! Du bist unser Ein und Alles."

Ob Victoria mit "ein aufregendes neues Kapitel" auf Romeos baldige Modekarriere anspielt? The Sun berichtete kürzlich, dass der 22-Jährige sich entschieden haben soll, seine Fußballkarriere an den Nagel zu hängen und den Weg Richtung Mode einschlagen will. Demnach soll der Bruder von Brooklyn Beckham (25) bei der Pariser Modelagentur Safe Management unterschrieben haben.

Instagram / davidbeckham Romeo Beckham im September 2024

Instagram / victoriabeckham Romeo, Cruz und David Beckham im Juli 2023

