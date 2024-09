Romeo Beckham tauscht Fußballkarriere gegen Modebranche ein

Romeo Beckham (22) hat offenbar entschieden, seine Karriere als Fußballer zu beenden und sich stattdessen auf die Modewelt zu konzentrieren. Wie The Sun erfahren haben will, soll der Sohn von David (49) und Victoria Beckham (50) ein neues Vertragsangebot von Brentford FC abgelehnt haben, um stattdessen bei der Pariser Modelagentur Safe Management zu unterschreiben. Romeo, der bereits in jungen Jahren in einer Burberry-Kampagne mitgewirkt hatte und regelmäßig bei High-Society-Events mit modischen Outfits auffällt, möchte nun offenbar in die Fußstapfen seiner berühmten Mutter treten.

Ein Insider erklärt gegenüber dem Magazin: "Romeo hat beschlossen, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen und seine Zeit der Mode zu widmen. Er hat seine Zeit bei Brentford genossen, aber er muss sich jetzt auf seine Leidenschaft konzentrieren." Dabei ist diese Entscheidung keine völlige Überraschung – denn schon einmal hatte sich der Promi-Spross eine Pause vom Kicken gegönnt. Bereits 2015, nach seiner Freistellung von Arsenal, hatte Romeo sich zunächst vom Fußball abgewandt und eine Zeit lang Tennis gespielt. Erst 2020 kehrte er für Inter Miami zurück auf den Rasen, bevor er im Januar 2023 zu Brentford wechselte.

Romeos Mutter Victoria Beckham, die selbst eine eigene Modelinie hat, scheint nicht nur eine wichtige Inspiration für seinen neuen beruflichen Weg zu sein. Erst kürzlich postete Romeo ein Foto auf Instagram, auf dem er die auffälligen gelben Crocs-Stiefel trägt, in denen auch die Sängerin bereits posierte. Die Stiefel sind ein Ergebnis einer Kollaboration zwischen dem Brooklyner Kunstkollektiv MSCHF.

Instagram / victoriabeckham Romeo, David und Victoria Beckham

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham im August 2024

